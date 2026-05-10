Shiv Puja: घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं? जानिए रखने के नियम और पूजा की सही विधि

घर में शिवलिंग रखने के लाभ

नियमित पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में सुख-शांति रहती है। शिवलिंग घर में रखकर आप महादेव को स्थायी रूप से आमंत्रित करते हैं, इसलिए पूजा में पूरी श्रद्धा रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।