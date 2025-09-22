वास्तु शास्त्र: घर में सजावट के लिए तलवार रखना शुभ होता है या अशुभ

सावधानी से करें उपयोग

वास्तु शास्त्र में तलवार सजावट के लिए शुभ हो सकती है, अगर दक्षिण-पश्चिम में सही तरीके से रखी जाए। इसे साफ और सम्मानजनक रखें। गलत दिशा और टूटी तलवार से बचें। वास्तु नियमों का पालन करें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)