वास्तु शास्त्र: घर में सजावट के लिए तलवार रखना शुभ होता है या अशुभ

हिंदू मान्यताओं में तलवार को मां दुर्गा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सुरक्षा, साहस और विजय का प्रतीक है। लेकिन इसे आप घर में अगर सजावट के लिए रख रहे हैं, तो काफी सावधानी बरतनी होती है। गलत दिशा में रखी तलवार नकारात्मक ऊर्जा, जैसे झगड़े और तनाव को बढ़ा सकती है।
वास्तु के अनुसार, तलवार को दक्षिण-पश्चिम दिशा (नैऋत्य कोण) में रखना शुभ है। यह दिशा पृथ्वी तत्व से जुड़ी है और सुरक्षा को बढ़ाती है। तलवार को दीवार पर सजाएं, लेकिन इसका नुकीला हिस्सा नीचे की ओर न हो। यह साहस और स्थिरता को प्रोत्साहित करता है।
उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) और पूर्व दिशा में तलवार रखना अशुभ है। उत्तर-पूर्व जल तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा है, जहां तलवार नकारात्मकता ला सकती है। मुख्य द्वार या पूजा कक्ष में भी तलवार न रखें। इससे परिवार में तनाव और वास्तु दोष बढ़ सकता है।
वास्तु में तलवार को सजावट के लिए रखते समय उसका नुकीला सिरा ऊपर की ओर होना चाहिए। जंग लगी या टूटी तलवार अशुभ है और नकारात्मक ऊर्जा लाती है। तलवार को नियमित साफ करें और इसे सम्मानजनक स्थान पर रखें।
नवरात्रि या दशहरा जैसे पर्वों में तलवार का पूजा में उपयोग शुभ है। इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और दक्षिण-पश्चिम में रखें। पूजा के बाद इसे सजावट के रूप में रख सकते हैं, लेकिन बेडरूम या रसोई में ना रखें। तलवार को घर में गलत जगह पर रखने से वास्तु दोष बढ़ सकता है।
गलत दिशा या जंग लगी तलवार रखने से वास्तु दोष बढ़ता है। इससे परिवार में झगड़े, मानसिक तनाव और आर्थिक हानि हो सकती है। बेडरूम में तलवार रखने से वैवाहिक सुख प्रभावित होता है। हमेशा वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लें और सही दिशा चुनें।
वास्तु शास्त्र में तलवार सजावट के लिए शुभ हो सकती है, अगर दक्षिण-पश्चिम में सही तरीके से रखी जाए। इसे साफ और सम्मानजनक रखें। गलत दिशा और टूटी तलवार से बचें। वास्तु नियमों का पालन करें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)