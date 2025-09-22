vastu shastra keep a sword in home for decoration is auspicious or not वास्तु शास्त्र: घर में सजावट के लिए तलवार रखना शुभ होता है या अशुभ
वास्तु शास्त्र में घर की सजावट सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है। तलवार को सजावट के रूप में रखना हिंदू संस्कृति में शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, लेकि इसे घर में गलत तरीके से रखने पर वास्तु दोष लग सकता है। आइए जानें घर में तलवार रखने के वास्तु नियम।

Navaneet RathaurMon, 22 Sep 2025 10:12 PM
तलवार: शक्ति या हिंसा का प्रतीक

हिंदू मान्यताओं में तलवार को मां दुर्गा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सुरक्षा, साहस और विजय का प्रतीक है। लेकिन इसे आप घर में अगर सजावट के लिए रख रहे हैं, तो काफी सावधानी बरतनी होती है। गलत दिशा में रखी तलवार नकारात्मक ऊर्जा, जैसे झगड़े और तनाव को बढ़ा सकती है।

तलवार रखने की सही दिशा

वास्तु के अनुसार, तलवार को दक्षिण-पश्चिम दिशा (नैऋत्य कोण) में रखना शुभ है। यह दिशा पृथ्वी तत्व से जुड़ी है और सुरक्षा को बढ़ाती है। तलवार को दीवार पर सजाएं, लेकिन इसका नुकीला हिस्सा नीचे की ओर न हो। यह साहस और स्थिरता को प्रोत्साहित करता है।

तलवार रखने से बचने वाली दिशाएं

उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) और पूर्व दिशा में तलवार रखना अशुभ है। उत्तर-पूर्व जल तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा है, जहां तलवार नकारात्मकता ला सकती है। मुख्य द्वार या पूजा कक्ष में भी तलवार न रखें। इससे परिवार में तनाव और वास्तु दोष बढ़ सकता है।

तलवार की स्थिति और देखभाल

वास्तु में तलवार को सजावट के लिए रखते समय उसका नुकीला सिरा ऊपर की ओर होना चाहिए। जंग लगी या टूटी तलवार अशुभ है और नकारात्मक ऊर्जा लाती है। तलवार को नियमित साफ करें और इसे सम्मानजनक स्थान पर रखें।

तलवार का धार्मिक उपयोग

नवरात्रि या दशहरा जैसे पर्वों में तलवार का पूजा में उपयोग शुभ है। इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और दक्षिण-पश्चिम में रखें। पूजा के बाद इसे सजावट के रूप में रख सकते हैं, लेकिन बेडरूम या रसोई में ना रखें। तलवार को घर में गलत जगह पर रखने से वास्तु दोष बढ़ सकता है।

तलवार से वास्तु दोष

गलत दिशा या जंग लगी तलवार रखने से वास्तु दोष बढ़ता है। इससे परिवार में झगड़े, मानसिक तनाव और आर्थिक हानि हो सकती है। बेडरूम में तलवार रखने से वैवाहिक सुख प्रभावित होता है। हमेशा वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लें और सही दिशा चुनें।

सावधानी से करें उपयोग

वास्तु शास्त्र में तलवार सजावट के लिए शुभ हो सकती है, अगर दक्षिण-पश्चिम में सही तरीके से रखी जाए। इसे साफ और सम्मानजनक रखें। गलत दिशा और टूटी तलवार से बचें। वास्तु नियमों का पालन करें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

