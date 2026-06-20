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Vastu Tips: टूथब्रश और पायदान समेत इन चीजों को 6 महीने से ज्यादा ना करें इस्तेमाल

Vastu Tips: वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी कुछ चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जानिए किन चीजों को समय-समय पर बदलना शुभ माना जाता है?

Garima SinghJun 20, 2026 12:50 pm IST
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ज्यादा समय तक ना करें इस्तेमाल

घर में रखी हुई कुछ चीजें समय के साथ-साथ पुरानी हो जाती है या फिर खराब होने लगती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इन्हें समय पर बदलते रहने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है।

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टूथब्रश

वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत पुराना या फिर घिसा हुआ टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे हर 2-3 महीने में बदल देना ही सही होता है। इससे साफ-सफाई भी बनी रहती है और नेगेटिविटी भी दूर रहती है।

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फटा या गंदा पायदान

घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ पायदान घर में आने वाली एनर्जी से जुड़ा माना जाता है। अगर ये फट गया है और फिर घिस चुका है तो इसे तुरंत बदल दें।

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स्क्रबर और पोंछा

किचन में ये दोनों चीजें खास मायने रखती हैं। अगर स्क्रबर बहुत पुराना हो गया है या फिर पोंछा सही स्थिति में नहीं है तो इन्हें बिना किसी देरी के बदल लें। ऐसा करने से घर का वास्तु सही रहता है।

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फटी चादर और पुराने तकिए

अगर घर में फटी हुई चादर है और तकिए भी पुराने हो चुके हैं तो इनका इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि साफ और सही बिस्तर से घर का माहौल पॉजिटिव रहता है।

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पुराना तौलिया

वास्तु के अनुसार पुराना तौलिया या फिर लूफा को इस्तेमाल करना भी सही नहीं माना जाता है। समय-समय के साथ इस पर गंदगी जमा होती जाती है। इन्हें सही समय पर बदल लेना चाहिए नहीं तो घर में नेगेटिविटी आती है।

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पुराने डिब्बे

अगर आप किचन में काफी दिन से प्लास्टिक के पुराने डिब्बे रखे हुए हैं और वो खराब हो रहे हैं तो उन्हें हटा देना ही बेहतर है। वास्तु के अनुसार ऐसी खराब चीजों को घर में रखना शुभ नहीं है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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