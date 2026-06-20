Vastu Tips: टूथब्रश और पायदान समेत इन चीजों को 6 महीने से ज्यादा ना करें इस्तेमाल

पुराने डिब्बे

अगर आप किचन में काफी दिन से प्लास्टिक के पुराने डिब्बे रखे हुए हैं और वो खराब हो रहे हैं तो उन्हें हटा देना ही बेहतर है। वास्तु के अनुसार ऐसी खराब चीजों को घर में रखना शुभ नहीं है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।