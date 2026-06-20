Vastu Tips: टूथब्रश और पायदान समेत इन चीजों को 6 महीने से ज्यादा ना करें इस्तेमाल

घर में रखी हुई कुछ चीजें समय के साथ-साथ पुरानी हो जाती है या फिर खराब होने लगती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इन्हें समय पर बदलते रहने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत पुराना या फिर घिसा हुआ टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे हर 2-3 महीने में बदल देना ही सही होता है। इससे साफ-सफाई भी बनी रहती है और नेगेटिविटी भी दूर रहती है।
घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ पायदान घर में आने वाली एनर्जी से जुड़ा माना जाता है। अगर ये फट गया है और फिर घिस चुका है तो इसे तुरंत बदल दें।
किचन में ये दोनों चीजें खास मायने रखती हैं। अगर स्क्रबर बहुत पुराना हो गया है या फिर पोंछा सही स्थिति में नहीं है तो इन्हें बिना किसी देरी के बदल लें। ऐसा करने से घर का वास्तु सही रहता है।
अगर घर में फटी हुई चादर है और तकिए भी पुराने हो चुके हैं तो इनका इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि साफ और सही बिस्तर से घर का माहौल पॉजिटिव रहता है।
वास्तु के अनुसार पुराना तौलिया या फिर लूफा को इस्तेमाल करना भी सही नहीं माना जाता है। समय-समय के साथ इस पर गंदगी जमा होती जाती है। इन्हें सही समय पर बदल लेना चाहिए नहीं तो घर में नेगेटिविटी आती है।
अगर आप किचन में काफी दिन से प्लास्टिक के पुराने डिब्बे रखे हुए हैं और वो खराब हो रहे हैं तो उन्हें हटा देना ही बेहतर है। वास्तु के अनुसार ऐसी खराब चीजों को घर में रखना शुभ नहीं है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।