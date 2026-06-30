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मनी प्लांट का पौधा चोरी करके लगाना चाहिए या नहीं? जानिए इसके शुभ और अशुभ प्रभाव

घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक समृद्धि लाने के लिए मनी प्लांट को बहुत शुभ माना जाता है। लोग इसे घर या ऑफिस में लगाकर धन और खुशहाली पाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन इस पौधे को लेकर एक पुरानी मान्यता भी प्रचलित है कि इसे किसी के घर से चोरी करके लाना ज्यादा फायदेमंद होता है।

Navaneet RathaurJun 30, 2026 08:01 pm IST
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मनी प्लांट और धन की मान्यता

मनी प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इसे माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे और किस भाव से घर लाए हैं। चोरी करके लाए गए पौधे में सकारात्मक ऊर्जा की बजाय नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

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चोरी करके लगाने का अशुभ प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मनी प्लांट चोरी करके लगाना शुभ नहीं माना जाता है। चोरी करना स्वयं में एक नकारात्मक कर्म है। जब आप किसी शुभ पौधे को गलत तरीके से घर लाते हैं, तो उसकी ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। वास्तु विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि चोरी का पौधा घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है।

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धन हानि और परिवार पर असर

चोरी से लाया गया मनी प्लांट धीरे-धीरे परिवार की समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। वास्तु के अनुसार, गलत तरीके से लाई गई वस्तु घर में नकारात्मकता फैलाती है। इससे खर्च बढ़ सकते हैं, आय के स्रोत कम हो सकते हैं और परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। जो लोग इसे चोरी करके लगाते हैं, उन्हें बाद में पछतावा हो सकता है, क्योंकि इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है।

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खरीदकर लगाना सबसे शुभ तरीका

ज्योतिष और वास्तु दोनों ही मानते हैं कि मनी प्लांट को किसी नर्सरी या पौधों की दुकान से खरीदकर लाना सबसे अच्छा और शुभ तरीका है। जब आप अपनी कमाई से कोई पौधा खरीदते हैं, तो उसमें आपकी सकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-समृद्धि आकर्षित होती है। पौधे को घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाएं और इसे हमेशा हरा-भरा रखें।

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मनी प्लांट गिफ्ट करने या लेने की सही विधि

मनी प्लांट किसी को उपहार में देना भी उतना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर की समृद्धि का हिस्सा दूसरे घर में चला जाता है। अगर किसी को पौधा देना हो तो तुलसी, एलोवेरा या स्नेक प्लांट देना बेहतर है। वहीं दूसरी ओर किसी से मनी प्लांट लेने पर उसे पहले अच्छी तरह धोकर और शुद्ध करके लगाएं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है खुद की कमाई से पौधा खरीदना।

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मनी प्लांट को सही तरीके से रखने के नियम

मनी प्लांट लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसे हमेशा स्वस्थ और साफ रखें। सूखे पत्ते निकालते रहें। पौधे को नियमित पानी दें और सकारात्मक भावना से उसकी देखभाल करें। सही तरीके से रखा गया मनी प्लांट वाकई घर में सुख और धन बढ़ाने में मदद करता है।

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मनी प्लांट को शुभ बनाने के सही उपाय

मनी प्लांट को खरीदते समय शुभ मुहूर्त देख लें। इसे घर में दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाएं। पौधे को साफ पानी में रखें और कभी सूखने ना दें। नियमित देखभाल और सकारात्मक सोच के साथ लगाया गया मनी प्लांट वाकई घर में खुशहाली और धन वृद्धि लाता है।

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चोरी करके ना लगाएं मनी प्लांट

मनी प्लांट चोरी करके लगाने की बजाय हमेशा खरीदकर लगाएं। इससे न सिर्फ वास्तु और ज्योतिष के नियमों का पालन होता है, बल्कि घर में सच्ची खुशहाली भी आती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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