मनी प्लांट का पौधा चोरी करके लगाना चाहिए या नहीं? जानिए इसके शुभ और अशुभ प्रभाव

मनी प्लांट और धन की मान्यता

मनी प्लांट को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इसे माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे और किस भाव से घर लाए हैं। चोरी करके लाए गए पौधे में सकारात्मक ऊर्जा की बजाय नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।