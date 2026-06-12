Vastu Tips: बेडरूम में हनुमान जी की फोटो लगाना शुभ होता है या नहीं? जानिए सही नियम

हनुमान जी की फोटो कहां लगाएं?

हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को घर के पूजा घर या मंदिर में लगाना सबसे उत्तम है। वास्तु के अनुसार, उन्हें दक्षिण या उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है। दक्षिण मुखी हनुमान जी की तस्वीर विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती है। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो मुख्य द्वार के ऊपर बाहर की ओर लगाई जा सकती है, इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुकता है।