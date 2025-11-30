Vastu Shastra: सिरहाने घड़ी रखकर सोना शुभ होता है या अशुभ

अन्य बातें

जिन लोगों को भी इससे मुक्ति चाहिए वे आज ही सिरहाने रखी घड़ी हटाएं और 11 बार ‘ॐ राहवे नमः’ मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन पुरानी घड़ी को काले कपड़े में बांधकर घर से बाहर निकाल देना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे लगभग 21 दिनों में घर से नकारात्मकता कम होने लगती है।