Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Shastra: सिरहाने घड़ी रखकर सोना शुभ होता है या अशुभ

Vastu Shastra: सिरहाने घड़ी रखकर सोना शुभ होता है या अशुभ

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यदि घर में चीजें वास्तु के अनुसार रखी हों, तो वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे ही वास्तु के मुताबिक सोते समय सिरहाने कई चीजें रखना शुभ होता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के मुताबिक सिरहाने घड़ी रखकर सोना चाहिए या नहीं?

Dheeraj PalSun, 30 Nov 2025 01:52 PM
1/7

वर्जित

अपने-अपने बेडरूम में सोते वक्त कई लोग सिरहाने के पास घड़ी में अलार्म लगा कर रखते हैं। मगर वास्तु शास्त्र में इसे वर्जित माना गाया है। इसे राहु-काल का कारक भी माना गया है।

2/7

भ्रम, चिंता और परेशानी का कारक

मान्यता है कि घड़ी की घड़ी की टिक-टिक आवाज से राहु की ऊर्जा भी सक्रिय होती है, जो भ्रम, चिंता और परेशानी का कारक माना जाता है। वहीं घड़ी का सीधा असर हमारे दिमाग पर भी होता है। जिससे रात में सोने में दिक्कतें आती हैं।

3/7

स्वास्थ्य पर गहरा असर

वास्तु के मुताबिक घड़ी को सिरहाने रखने से हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती हैं। कई बार घड़ी से बच्चों का पढ़ाई में ध्यान भी भटकाता है और डरावने सपने भी आते हैं।

4/7

शुक्र और चंद्र की शांति भंग

वास्तु की मानें, तो सिरहाने घड़ी रखने से शुक्र और चंद्र की शांति भंग करता है। जिससे बेवजह झगड़े, गलतफहमी और दूरियां बढ़ती हैं। वास्तु के मुताबिक कई लोगों ने तो घड़ी हटाने के बाद रिश्ते में मधुरता महसूस की हैं।

5/7

घड़ी का रखरखाव

ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर घड़ी रखने की सही दिशा क्या है। घड़ी को रखने का सही तरीका यह है कि इसे बेडरूम के उत्तर या पूर्व दीवार पर लगाएं और सिरहाने से कम से कम 6-8 फीट दूर रखें।

6/7

अन्य बातें

जिन लोगों को भी इससे मुक्ति चाहिए वे आज ही सिरहाने रखी घड़ी हटाएं और 11 बार ‘ॐ राहवे नमः’ मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन पुरानी घड़ी को काले कपड़े में बांधकर घर से बाहर निकाल देना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे लगभग 21 दिनों में घर से नकारात्मकता कम होने लगती है।

7/7

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips