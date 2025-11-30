Vastu Shastra: सिरहाने घड़ी रखकर सोना शुभ होता है या अशुभ

अपने-अपने बेडरूम में सोते वक्त कई लोग सिरहाने के पास घड़ी में अलार्म लगा कर रखते हैं। मगर वास्तु शास्त्र में इसे वर्जित माना गाया है। इसे राहु-काल का कारक भी माना गया है।
मान्यता है कि घड़ी की घड़ी की टिक-टिक आवाज से राहु की ऊर्जा भी सक्रिय होती है, जो भ्रम, चिंता और परेशानी का कारक माना जाता है। वहीं घड़ी का सीधा असर हमारे दिमाग पर भी होता है। जिससे रात में सोने में दिक्कतें आती हैं।
वास्तु के मुताबिक घड़ी को सिरहाने रखने से हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती हैं। कई बार घड़ी से बच्चों का पढ़ाई में ध्यान भी भटकाता है और डरावने सपने भी आते हैं।
वास्तु की मानें, तो सिरहाने घड़ी रखने से शुक्र और चंद्र की शांति भंग करता है। जिससे बेवजह झगड़े, गलतफहमी और दूरियां बढ़ती हैं। वास्तु के मुताबिक कई लोगों ने तो घड़ी हटाने के बाद रिश्ते में मधुरता महसूस की हैं।
ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर घड़ी रखने की सही दिशा क्या है। घड़ी को रखने का सही तरीका यह है कि इसे बेडरूम के उत्तर या पूर्व दीवार पर लगाएं और सिरहाने से कम से कम 6-8 फीट दूर रखें।
जिन लोगों को भी इससे मुक्ति चाहिए वे आज ही सिरहाने रखी घड़ी हटाएं और 11 बार ‘ॐ राहवे नमः’ मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन पुरानी घड़ी को काले कपड़े में बांधकर घर से बाहर निकाल देना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे लगभग 21 दिनों में घर से नकारात्मकता कम होने लगती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।