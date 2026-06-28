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घर में सीढ़ियों के नीचे लगा इन्वर्टर और इलेक्ट्रिक मीटर बढ़ाता है वास्तु दोष, जानें बचाव के उपाय

वास्तु शास्त्र घर की ऊर्जा को संतुलित रखने का प्राचीन विज्ञान है। इसमें हर चीज की दिशा और स्थान का विशेष महत्व होता है। आजकल कई लोग सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर या इलेक्ट्रिक मीटर लगा देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह बहुत बड़ी गलती है।

Navaneet RathaurJun 28, 2026 04:03 pm IST
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वास्तु शास्त्र

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर या इलेक्ट्रिक मीटर होने से सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और परिवार के सदस्यों को तरह-तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

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सीढ़ियों का वास्तु महत्व

घर में सीढ़ियां ऊर्जा के प्रवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इन्हें हमेशा साफ, खुला और हल्का रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों को घर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर इनके नीचे भारी या इलेक्ट्रिक से जुड़ी चीजें रखी जाएं, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। इससे परिवार में आलस्य, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है।

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इन्वर्टर रखने से होता है नुकसान

सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर लगाना वास्तु के अनुसार काफी अशुभ माना जाता है। इन्वर्टर में फायर एलिमेंट की ऊर्जा होती है, जो सीढ़ियों से गुजरने वाले लोगों की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देती है। इससे व्यक्ति धीरे-धीरे आलसी होता जाता है, काम में मन नहीं लगता और कई अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से घर में कलह और आर्थिक परेशानी भी बढ़ सकती है।

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इलेक्ट्रिक मीटर का वास्तु दोष

इलेक्ट्रिक मीटर भी सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, जो घर की प्राकृतिक ऊर्जा को बिगाड़ देता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, इससे घर के सदस्यों की नींद खराब होती है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और एकाग्रता कम हो जाती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है।

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सीढ़ियों के नीचे इन चीजों से बचें

सीढ़ियों के नीचे कूड़ेदान, वॉशरूम या पूजा घर कभी नहीं बनाना चाहिए। कूड़ेदान नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जबकि वॉशरूम और पूजा घर दोनों का मेल वास्तु नियमों के खिलाफ है। इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है और सदस्यों के स्वास्थ्य और रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन जगहों को हमेशा खाली या हल्की चीजों से भरना चाहिए।

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वास्तु दोष दूर करने के उपाय

अगर सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर या मीटर लगा है, तो उसे लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दें। लकड़ी नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है। साथ ही सीढ़ियों पर नियमित रूप से गंगाजल छिड़कें। नीचे की जगह को साफ और सूखा रखें। अगर संभव हो, तो इन्वर्टर को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दें। इन छोटे-छोटे बदलावों से वास्तु दोष काफी हद तक कम हो जाता है।

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सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाए रखें?

सीढ़ियों को हमेशा साफ और रोशन रखें। नीचे कोई भारी सामान ना रखें। अगर जगह बचानी है, तो हल्की चीजें या छोटा सामान रख सकते हैं। नियमित सफाई और अच्छे विचारों से घर की ऊर्जा मजबूत बनी रहती है।

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वास्तु नियमों से बढ़ाएं पॉजिटिविटी

वास्तु शास्त्र छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की शिक्षा देता है। सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर या मीटर लगाकर हम अनजाने में घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर रहे होते हैं। इन नियमों को अपनाकर हम अपने घर को सुख-समृद्धि का केंद्र बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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