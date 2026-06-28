घर में सीढ़ियों के नीचे लगा इन्वर्टर और इलेक्ट्रिक मीटर बढ़ाता है वास्तु दोष, जानें बचाव के उपाय

वास्तु नियमों से बढ़ाएं पॉजिटिविटी

वास्तु शास्त्र छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की शिक्षा देता है। सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर या मीटर लगाकर हम अनजाने में घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर रहे होते हैं। इन नियमों को अपनाकर हम अपने घर को सुख-समृद्धि का केंद्र बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।