Vastu : किचन के ऊपर है बेडरूम तो होंगे ये नुकसान, जानें समाधान

वास्तु के मुताबिक किचन जहां रहता है वहां निरंतर अग्नि जलती रहती है। धीरे-धीरे वहां पर अग्नि मंडल बनता जाता है। समय के साथ इसका घनत्व भी बढ़ जाता है। इसका कुप्रभाव प्रभाव किचन के सामने, ऊपर और नीचे की मंजिल पर पड़ता है।
वास्तु के मुताबिक यदि किचन के ऊपर के बेडरूम है, तो वहां सोने वाले अनावश्यक रूप से तनाव में रहेंगे। उन्हें मानसिक रूप से बैचेनी रहेगी। हो सकता है कि यहां रहने वाले किसी सदस्य को कोई गंभीर रोग होने लगे और जो कभी ठीक न हो।
किचन के ऊपर के बेडरूम में सोने वाले अनावश्यक रूप से छोटी-छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनमें वैचारिक मतभेद बढ़ जाते हैं। वे घर छोड़कर जाने का विचार करते हैं। यानि यह गृह क्लेश का कारण बन सकता है।
इतना ही नहीं किचन के ऊपर बेडरूम होने से कानूनी विवाद, धन हानि, व्यापारिक नुकसान और विवाद आदि समस्या भी देखी गई है। ऐसे में इससे किचन के ऊपर बेडरूम बनाने से रोकना चाहिए।
इससे बचे के लिए किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाएं जो किचन में काम करते वक्त और उसके बाद 1 घंटे तक चलता रहे। साथ ही किचन में जल और अग्नि की स्थापना अलग अलग दिशाओं में करें। अग्नि आग्नेयकोण में और जल ईशान कोण में।
किचन की छत पर मार्बल पेंट लगाएं या छत पर पीओपी लगवा लें। किचन में गैसे स्टोव के उपर अच्छी चिमनी लगाएं जिसका धुंआ और अग्नि बाहर निकल जाए। किचन के ऊपर बेडरूम में बेड वहां न लगाएं जहां जिसके नीचे एकदम गैस स्टैंड हो।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।