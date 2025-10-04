Vastu : किचन के ऊपर है बेडरूम तो होंगे ये नुकसान, जानें समाधान

क्या होंगे नुकसान

वास्तु के मुताबिक यदि किचन के ऊपर के बेडरूम है, तो वहां सोने वाले अनावश्यक रूप से तनाव में रहेंगे। उन्हें मानसिक रूप से बैचेनी रहेगी। हो सकता है कि यहां रहने वाले किसी सदस्य को कोई गंभीर रोग होने लगे और जो कभी ठीक न हो।