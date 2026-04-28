Vastu Tips: घर में पति-पत्नी की फोटो लगाना सही होता है या नहीं? जानिए इसके नियम और फायदे-नुकसान

वास्तु दोष से बचने के उपाय

फोटो हमेशा साफ और धूल-मिट्टी से मुक्त रखें। हर साल दीवाली पर फ्रेम बदलकर नई फोटो लगाएं। फोटो लगाने से पहले जगह को शुद्ध करें। अगर कोई फोटो पुरानी हो गई हो तो उसे सम्मानपूर्वक हटा दें। वास्तु शास्त्र छोटी-छोटी बातों पर जोर देता है। वास्तु के नियमों का पालन करके घर में पॉजिटिविटी और प्रेम का माहौल बनाए रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।