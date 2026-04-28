Vastu Tips: घर में पति-पत्नी की फोटो लगाना सही होता है या नहीं? जानिए इसके नियम और फायदे-नुकसान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पति-पत्नी की सही जगह और नियमों के मुताबिक फोटो लगाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझ और स्थिरता बढ़ती है, जबकि गलत जगह पर लगाने से रिश्तों में तनाव और कलह हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
वास्तु शास्त्र में पति-पत्नी की फोटो को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह उनके रिश्ते का प्रतीक होती है। सही नियमों के अनुसार, फोटो लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, पति-पत्नी के बीच सामंजस्य मजबूत होता है और वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। वहीं गलत स्थान पर फोटो लगाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
वास्तु के अनुसार, पति-पत्नी की फोटो लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण-पश्चिम यानी नैऋत्य कोण है। इस दिशा में फोटो लगाने से रिश्ते में स्थिरता, प्रेम और विश्वास बढ़ता है। दूसरी शुभ दिशा उत्तर है। उत्तर दिशा में फोटो लगाने से पति-पत्नी के बीच समझदारी और आर्थिक समृद्धि आती है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, फोटो को बेडरूम में बिस्तर के ठीक सामने वाली दीवार पर लगाना चाहिए, ताकि दोनों रोज सुबह उठकर एक-दूसरे को देख सकें। ड्राइंग रूम में भी उत्तर या दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है।
फोटो में दोनों पति-पत्नी खुश और मुस्कुराते हुए दिखने चाहिए। फ्रेम टूटा-फूटा या पुराना नहीं होना चाहिए। हमेशा नया और आकर्षक फ्रेम इस्तेमाल करें। फोटो में केवल पति-पत्नी ही हों। पूर्वजों, बच्चों या अन्य परिवार सदस्यों की फोटो के साथ ना लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि फोटो बहुत बड़ी या बहुत छोटी ना हो। मध्यम आकार वाली फोटो सबसे अच्छी होती है।
वास्तु शास्त्र में कुछ जगहों को फोटो लगाने के लिए वर्जित माना गया है। बेडरूम के सामने वाली दीवार पर पति-पत्नी की फोटो नहीं लगानी चाहिए। मंदिर के सामने या पूजा घर के पास भी इस फोटो को ना लगाएं। वास्तु के अनुसार, फोटो को सीधे किसी दरवाजे के सामने, टॉयलेट, बाथरूम या रसोई के पास भी ना लगाएं।
अगर पति-पत्नी की फोटो गलत दिशा या स्थान पर लगाई जाए तो वैवाहिक जीवन में कलह, मनमुटाव, आर्थिक परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कई बार रिश्ते में अनावश्यक दूरी और तनाव भी महसूस होता है।
सही वास्तु नियमों के अनुसार फोटो लगाने से पति-पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। परिवार में सुख-शांति और समृद्धि आती है। मान्यता है कि जिस घर में शांति होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है।
फोटो हमेशा साफ और धूल-मिट्टी से मुक्त रखें। हर साल दीवाली पर फ्रेम बदलकर नई फोटो लगाएं। फोटो लगाने से पहले जगह को शुद्ध करें। अगर कोई फोटो पुरानी हो गई हो तो उसे सम्मानपूर्वक हटा दें। वास्तु शास्त्र छोटी-छोटी बातों पर जोर देता है। वास्तु के नियमों का पालन करके घर में पॉजिटिविटी और प्रेम का माहौल बनाए रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।