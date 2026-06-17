घर में ऐसे उतारें बुरी नजर, जानिए 5 आसान तरीके

नजर दोष के चलते कई कामों में रुकावट आती है। अगर आपका कोई काम बार-बार बिगड़ रहा है या फिर आपको बैचेनी सी महसूस हो रही है या फिर घर में नकारात्मकता बढ़ती जा रही है तो माना जाता है कि नजर दोष है। आइए जानते हैं कि ऐसी बुरी नजर को आसान तरीके से कैसा दूर किया जाए?
आपको जिसकी भी नजर उतारनी है उसे एक जगह बैठा दें। अब मुट्ठी में नमक को लें और सिर से पैर तक 7 बार घुमा दें। इसे घर से बाहर कहीं डाल दें या फिर किसी भी बहसे हुए पानी में बदा दें।
नजर उतारने के लिए एक उपाय ये भी है। 7 सूखी लाल मिर्च लें। अब जिसकी नजर उतारनी है उसके ऊपर 7 बार वार दें। फिर इसे आग में जला दें। आप इसके साथ पीली सरसों भी ले सकते हैं। ये उपाय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है।
घर में किसी को भी नजर लगी है तो थोड़ा सा राई लें। इसी के साथ नमक भी लें। अब दोनों को हाथ में लेकर नजर लगे हुए व्यक्ति पर 7 बार घुमा लें। फिर इसे जला दें।
आप बुरी नजर से बचने के लिए रोज या फिर मंगलवार-शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा उनका ध्यान करने से भी आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी।
इस उपाय को आप रोजाना घर में कर सकते हैं। आप शाम के वक्त पूजा के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती करें। फिर उसका धुआं पूरे घर में दिखा दें। मान्यता है कि इससे खराब ऊर्जा घर में टिक नहीं पाती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।