घर में ऐसे उतारें बुरी नजर, जानिए 5 आसान तरीके

कपूर जलाएं

इस उपाय को आप रोजाना घर में कर सकते हैं। आप शाम के वक्त पूजा के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती करें। फिर उसका धुआं पूरे घर में दिखा दें। मान्यता है कि इससे खराब ऊर्जा घर में टिक नहीं पाती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।