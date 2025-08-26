वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, भाग्योदय के साथ होगी धन-दौलत में वृद्धि

तांबा ऊर्जा का अच्छा संवाहक है और सूर्य जीवन शक्ति का स्रोत है। वास्तु के अनुसार, तांबे का सूर्य घर में स्थापित करने से धन-धान्य, स्वास्थ्य और यश की प्राप्ति होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक वातावरण बनाता है। इसे सही दिशा में लगाने से माता लक्ष्मी और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, तांबे का सूर्य पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ है। यह दिशा सूर्योदय और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। इसे दीवार पर या पूजा स्थल में इस तरह लगाएं कि यह सुबह की किरणों के संपर्क में आए। इससे घर में धन प्रवाह और भाग्योदय होता है।
तांबे का सूर्य पूजा घर, ड्रॉइंग रूम या मुख्य हॉल में लगाना उत्तम है। इसे मुख्य द्वार के पास भी स्थापित कर सकते हैं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे। इसे शयनकक्ष, रसोई या बाथरूम में न लगाएं, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। सही स्थान से समृद्धि बढ़ती है।
वास्तु के अनुसार, तांबे का सूर्य हमेशा साफ और चमकदार होना चाहिए। गंदा या धूल लगा सूर्य नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे नियमित रूप से नींबू या तामरपत्र से साफ करें। चमकदार सूर्य सकारात्मकता और धन-लाभ को बढ़ाता है।
वास्तु शास्त्र में तांबे का सूर्य दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना अशुभ माना जाता है। इन दिशाओं में इसे रखने से आर्थिक हानि या मानसिक तनाव हो सकता है। शौचालय, कूड़ेदान या गंदे स्थान के पास भी इसे न रखें। गलत दिशा वास्तु दोष को बढ़ा सकती है।
तांबे के सूर्य को स्थापित करने से पहले गंगाजल से शुद्ध करें। इसे हल्दी-कुमकुम से तिलक लगाकर पूजा करें। 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार जप करें। रविवार को इसे स्थापित करना विशेष शुभ है। नियमित पूजा से सूर्यदेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
तांबे का सूर्य सही दिशा में लगाने से धन-धान्य, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। यह करियर में उन्नति, पारिवारिक सौहार्द और मानसिक शांति लाता है। नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मक वातावरण बनाता है। यह आर्थिक तंगी को दूर कर समृद्धि के द्वार खोलता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, तांबे का सूर्य पूर्व दिशा में लगाने और नियमित देखभाल से घर में सुख, समृद्धि और भाग्योदय होता है। इसे साफ रखें, गलत दिशाओं से बचें और पूजा के साथ स्थापित करें। इस छोटे से उपाय से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त कर जीवन में तरक्की और धन-दौलत बढ़ाएं।