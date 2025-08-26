वास्तु शास्त्र: घर में ऐसे लगाएं तांबे का सूर्य, भाग्योदय के साथ होगी धन-दौलत में वृद्धि

तांबे के सूर्य का वास्तु महत्व

तांबा ऊर्जा का अच्छा संवाहक है और सूर्य जीवन शक्ति का स्रोत है। वास्तु के अनुसार, तांबे का सूर्य घर में स्थापित करने से धन-धान्य, स्वास्थ्य और यश की प्राप्ति होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक वातावरण बनाता है। इसे सही दिशा में लगाने से माता लक्ष्मी और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है।