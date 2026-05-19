Vastu Tips: मेनडोर पर लगे तोरण में आम के इतने पत्ते होते हैं शुभ, जानें कितने दिन में उतारना है बंदनवार?

तोरण का महत्व और फायदे

घर के मेन डोर पर आम, अशोक के पत्तों या फिर गेंदे के फूल का तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे घर में अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। तोरण लगाना पवित्र माना जाता है और इसी वजह से पूजा, त्योहार या किसी शुभ काम के समय लोग इसे मेनडोर पर जरूर लगाते हैं। माना जाता है कि इससे घर में सुख-शांति और बरकत बनी रहती है।