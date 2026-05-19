Vastu Tips: मेनडोर पर लगे तोरण में आम के इतने पत्ते होते हैं शुभ, जानें कितने दिन में उतारना है बंदनवार?

घर के मेन डोर पर आम, अशोक के पत्तों या फिर गेंदे के फूल का तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे घर में अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। तोरण लगाना पवित्र माना जाता है और इसी वजह से पूजा, त्योहार या किसी शुभ काम के समय लोग इसे मेनडोर पर जरूर लगाते हैं। माना जाता है कि इससे घर में सुख-शांति और बरकत बनी रहती है।
तोरण को हमेशा सुबह के समय या फिर किसी शुभ अवसर पर लगाना चाहिए। नियम के अनुसार त्योहार, गृह प्रवेश और पूजा के समय नया तोरण लगाना शुभ माना जाता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार तोरण हमेशा मुख्य दरवाजे पर ही लगाना चाहिए। दिशा की बात करें तो उत्तर और पूर्व दिशा में लगा तोरण सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार तोरण घर को बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। घर में आई नेगेटिव एनर्जी को भी तोरण बाहर करने की क्षमता रखता है। बुरी नजर से बचने के लिए घर में तोरण जरूर लगाना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार गेंदे के फूल का तोरण घर में पॉजिटिव एनर्जी और सुख-समृद्धि लाने वाला माना जाता है। ये नेगेटिव एनर्जी के साथ-साथ बुरी नजर से भी बचाता है।
अगर आप आम के पत्तों का तोरण लगा रहे हैं तो 5, 7, 9 या 11 पत्तों वाला तोरण सबसे शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार विषम संख्या वाले पत्ते घर में तरक्की और समृद्धि लाते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार तोरण को 7 से 10 दिन के बीच में बदल देना चाहिए। आप तोरण में लगी पत्तियों और फूलों की स्थिति को देखकर 12 से 15 दिन के बीच भी इसे बदला जा सकता है।
सही संख्या और सही दिशा में लगाया गया आम के पत्तों का तोरण घर में सुख, शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।