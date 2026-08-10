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घर का कचरा बढ़ा सकता है परिवार में कलह! आज ही बदल दें ये आदत

वास्तु शास्त्र में घर की साफ-सफाई पर विशेष जोर दिया जाता है। साफ-सुथरे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। ज्यादा दिनों तक कचरा इकट्ठा रखकर रखने से वास्तु दोष पैदा हो सकता है, जिसका असर जीवन के कई पहलुओं पर पड़ता है। छोटी-सी आदत बदलने से घर का माहौल सुधर सकता है।

Navaneet RathaurAug 10, 2026 09:58 pm IST
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कचरा रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखा कूड़ा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ज्यादा दिनों तक कचरा रखने से घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। सदस्य चिड़चिड़े महसूस करने लगते हैं। नियमित रूप से कचरा बाहर निकालने से घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है और मन हल्का रहता है।

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आर्थिक तंगी का खतरा बढ़ जाता है

जिन घरों में साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहां मां लक्ष्मी का आगमन होता है। कचरा इकट्ठा रखने से बरकत रुक जाती है और धन की हानि हो सकती है। आर्थिक तंगी या अचानक खर्च बढ़ने की समस्या भी इससे जुड़ी मानी जाती है। कचरे को रोज बाहर निकालने की आदत डालने से धन का प्रवाह सुचारू रहता है और घर में स्थिरता आती है।

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पारिवारिक कलह और विवाद की जड़

अगर घर में बार-बार छोटी-छोटी बातों पर विवाद या कलह होती रहती है, तो इसके पीछे कचरा जमा होना भी एक कारण हो सकता है। वास्तु में माना जाता है कि गंदगी पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट पैदा करती है। सदस्य एक-दूसरे पर गुस्सा जताने लगते हैं। कचरे को समय पर निपटाने से घर का वातावरण शांत रहता है और आपसी समझ बढ़ती है।

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डस्टबिन रखने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र में डस्टबिन रखने की दिशा का विशेष महत्व है। उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम दिशा में डस्टबिन रखना उत्तम माना जाता है। उत्तर-पूर्व दिशा में कभी ना रखें, क्योंकि यह देवी-देवताओं का स्थान है। गलत दिशा में डस्टबिन रखने से दोष और बढ़ सकता है। सही दिशा चुनने से नकारात्मक प्रभाव कम होता है।

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रोजाना सफाई की आदत डालें

घर के हर कोने की रोज सफाई करना जरूरी है। खासकर किचन और बाथरूम में कचरा जल्दी जमा होता है। शाम को या सुबह नियमित रूप से कचरा बैग बदलें। सफाई की आदत परिवार के सभी सदस्यों में डालें। इससे घर हमेशा ताजा और स्वच्छ बना रहता है और वास्तु दोष से बचाव होता है।

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कचरे को बाहर निकालने का सही समय

कचरे को सूर्यास्त से पहले बाहर निकालना शुभ माना जाता है। रात में कचरा बाहर ना निकालें। सुबह या दोपहर का समय बेहतर रहता है। कचरा बैग को अच्छी तरह बांधकर ही बाहर रखें, ताकि गंदगी ना फैले। समय का ध्यान रखने से घर की ऊर्जा प्रभावित नहीं होती और सकारात्मकता बनी रहती है।

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गंदगी से स्वास्थ्य पर असर

ज्यादा दिनों तक कचरा रखने से मच्छर-मक्खियां बढ़ती हैं और बीमारियों का खतरा होता है। वास्तु दोष के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। साफ घर में रहने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। नियमित सफाई से परिवार का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों सुधरता है।

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साफ-सफाई का रखें ध्यान

आज से ही कचरा जमा ना करने का संकल्प लें। छोटे-छोटे डस्टबिन कई जगह रखें और रोज खाली करें। परिवार के सदस्यों को जागरूक करें। साफ-सफाई को प्राथमिकता देने से घर में शांति आती है और कलह कम होती है। छोटी आदत का बड़ा असर होता है इसलिए देर ना करें। वास्तु के इन नियमों को अपनाने से घर खुशहाल बनता है।

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