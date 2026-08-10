घर का कचरा बढ़ा सकता है परिवार में कलह! आज ही बदल दें ये आदत

आर्थिक तंगी का खतरा बढ़ जाता है

जिन घरों में साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहां मां लक्ष्मी का आगमन होता है। कचरा इकट्ठा रखने से बरकत रुक जाती है और धन की हानि हो सकती है। आर्थिक तंगी या अचानक खर्च बढ़ने की समस्या भी इससे जुड़ी मानी जाती है। कचरे को रोज बाहर निकालने की आदत डालने से धन का प्रवाह सुचारू रहता है और घर में स्थिरता आती है।