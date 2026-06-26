Vastu Shastra: हरे रंग का पर्स खरीदने में होता है संकोच? जान लें इसके 5 फायदे

हरे पर्स में जरूर रखें इलायची

वास्तुशास्त्र के अनुसार हरे रंग के पर्स में बुधवार के दिन हरी इलायची जरूर रखें। इसके अलावा आप पर्स में चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।