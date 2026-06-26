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Vastu Shastra: हरे रंग का पर्स खरीदने में होता है संकोच? जान लें इसके 5 फायदे

हरे रंग का पर्स अच्छा लगता है लेकिन खरीदने में संकोच करते हैं? कई लोग हरे रंग से परहेज करते हैं लेकिन वास्तु के अनुसार इस रंग का पर्स हमें कई फायदे पहुंचा सकता है। जानें इन फायदों के बारे में।

Garima SinghJun 26, 2026 04:54 pm IST
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हरे रंग का पर्स होता है शुभ

क्या आप भी हरे रंग का पर्स खरीदने में संकोच करते हैं? अगर आप इस रंग के पर्स के वास्तु फायदे जान लेंगे तो आपकी सोच ही बदल जाएगी। वास्तुशास्त्र में हरे रंग को लेकर मान्यता है कि ये पैसे, तरक्की और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक होता है।

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फिजूलखर्ची पर लगाम

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में हरे रंग को बुध से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि इस रंग को पास रखने से पैसों को संभालने की समझ बढ़ती है और फालतू के खर्चे कम होते हैं।

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मिलते हैं नए मौके

हरे रंग को नए मौकों और ग्रोथ से भी जोड़कर देखा जाता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि हरे रंग का पर्स रखने से रुके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं।

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मन को मिलता है सुकून

हरा रंग आंखों को और मन को बहुत सुकून देता है। ऐसे में हरा रंग तनाव भी कम करता है। साथ ही पैसों से जुड़ी चीजों में व्यक्ति जल्दबाजी ना करके सही फैसले लेता है।

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मिलता है अटका हुआ पैसा

अगर आपका पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो तो वास्तु में हरे रंग के पर्स को इसके लिए शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे रुके हुए पैसों को मिलने का योग मजबूत हो जाता है।

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बिजनेस में होती है ग्रोथ

अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर करियर में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको हरे रंग का पर्स या बैग जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यता है कि इससे नए लोगों से अच्छा संबंध बनता है और नए -नए मौके आसानी से मिलते हैं।

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हरे पर्स में जरूर रखें इलायची

वास्तुशास्त्र के अनुसार हरे रंग के पर्स में बुधवार के दिन हरी इलायची जरूर रखें। इसके अलावा आप पर्स में चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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