Vastu Shastra: गद्दे के नीचे भूलकर भी ना रखें ये 3 चीजें, भंग होगी घर की सुख-शांति

पुराने बिल और बेकार कागज

ये गलती लगभग कई लोग करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गद्दे के नीचे कभी भी पुराने बिल, लोन के पेपर, कानूनी पेपर या बाकी कोई पुराना कागज नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे पैसों से संबंधित चीजों में रुकावट पैदा होती है और फालतू के खर्चे बढ़ने लगते है। ऐसे कागज किसी फाइल या फिर अलमारी में रखे जाने चाहिए।