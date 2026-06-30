Vastu Shastra: गद्दे के नीचे भूलकर भी ना रखें ये 3 चीजें, भंग होगी घर की सुख-शांति

वास्तुशास्त्र के अनुसार गद्दे के नीचे कुछ भी रखने से बचना चाहिए। आमतौर पर लोग सहूलियत के लिए गद्दे के नीचे कुछ भी रख देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिन्हें गद्दे के नीचे रखने से घर की सुख शांति तक भंग हो सकती है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
वास्तुशास्त्र के अनुसार गद्दे के नीचे लोहे की या फिर नुकीली चीजें नहीं रखना चाहिए। नियम के अनुसार चाकू, कैंची और पिन वगैरह नहीं रखना चाहिए। वास्तु मान्यता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। साथ ही इस वजह से तनाव की स्थिति भी बनने लगती है।
ये गलती लगभग कई लोग करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गद्दे के नीचे कभी भी पुराने बिल, लोन के पेपर, कानूनी पेपर या बाकी कोई पुराना कागज नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे पैसों से संबंधित चीजों में रुकावट पैदा होती है और फालतू के खर्चे बढ़ने लगते है। ऐसे कागज किसी फाइल या फिर अलमारी में रखे जाने चाहिए।
अगर आप गद्दे के नीचे भगवान की फोटो या फिर कोई धार्मिक किताब रखते हैं तो ऐसा ना करें। वास्तु के नियम के अनुसार ऐसा करने से बचना चाहिए। इन चीजों को हमेशा साफ जगह पर रखना चाहिए। कोशिश करें इन्हें सम्मान के साथ किसी ऊंची जगह पर रखें ना कि गद्दे के नीचे रखकर उस पर सोया जाए।
वास्तुशास्त्र के हिसाब से गद्दे के नीचे जितना कम सामान रखेंगे उतना सही होगा। कोशिश करें कि ये जगह साफ और खाली हो। कभी भी यहां धूल नहीं जमनी चाहिए। ऐसे में समय-समय पर इसकी सफाई भी जरूरी है। कमरे और घर का माहौल हल्का रखने के लिए गद्दे के नीचे कुछ भी ना रखें।
वास्तुशास्त्र के अनुसार बुधवार और शुक्रवार के दिन गद्दे की सफाई जरूर करना चाहिए। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।