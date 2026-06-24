Vastu Shastra: फ्लैट ओनर के लिए वरदान हैं ये सस्ते उपाय, बिना तोड़फोड़ बदलें ये 5 चीजें

फ्लैट खरीदते वक्त हर चीज वास्तु के हिसाब से हो ये मुश्किल होता है। अच्छी बात ये है कि कुछ आसान और सस्ते उपायों से आप बिना किसी तोड़फोड़ के कई वास्तु दोष कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में।
अगर आपके फ्लैट के किचन में सिंक और चूल्हा आसपास है तो ये शुभ नहीं होता है। आप चाहे तो दोनों के बीच में लकड़ी का पार्टिशन कर दें या फिर यहां पर कोई पौधा रख दें। इससे आग और पानी का बैलेंस सही रहेगा।
वास्तुशास्त्र ही नहीं बल्कि फेंगशुई में भी इसे सही नहीं माना जाता है। अगर जगह की कमी है तो शीशे पर पर्दा डाल दें। इससे कमरे से लेकर घर का माहौल पॉजिटिव बना रहेगा।
अगर घर का मुख्यद्वार खोलते ही सामने लिफ्ट या सीढ़ियां दिखती हैं यहां पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। इससे नेगेटिविटी खत्म होगी। वास्तु मान्यता है कि दरवाजे के एकदम ठीक सामने सीढ़ी या फिर लिफ्ट नहीं होना चाहिए।
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर-पूर्व दिशा में बाथरूम तो भूलकर नहीं बनवाना चाहिए। हालांकि फ्लैट में अगर ऐसा है तो वहां एक कटोरी सेंधा नमक रख दें। इसे 15 से 20 दिन के अंदर बदल लेना चाहिए।
अगर ऐसा है तो इस जगह ज्यादा समय ना बिताएं। साथ ही कोशिश करें कि जहां पर भी ये स्थिति है वहां का कमरा हमेशा हल्का खुला ही रहे। साथ ही यहां पर रोशनी भी अच्छी खासी होनी चाहिए।
ये वास्तु उपाय आसान और कम खर्चे वाले हैं। इनके साथ ही घर की साफ-सफाई, सही रोशनी और पॉजिटिव माहौल बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।