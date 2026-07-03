Vastu Shastra: फ्लैट का मेन डोर गलत दिशा में हो, तो वास्तु दोष से बचाव के लिए क्या करें?

नियमित अभ्यास से होगा लाभ

ये उपाय छोटे जरूर हैं, लेकिन नियमित करने पर बहुत प्रभावी साबित होते हैं। वास्तु दोष पूरी तरह ना जाए, तो भी इनकी तीव्रता काफी कम हो जाती है। घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक माहौल बनता है। अगर संभव हो, तो किसी अनुभवी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।