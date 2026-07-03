Vastu Shastra: फ्लैट का मेन डोर गलत दिशा में हो, तो वास्तु दोष से बचाव के लिए क्या करें?

वास्तु शास्त्र में अगर किसी दोष के बारे में बताया गया है, तो उस दोष को पूरी तरह दूर करने या उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के कई आसान और प्रभावी उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों से घर की ऊर्जा संतुलित हो जाती है और सकारात्मकता बढ़ती है। आइए जानते हैं फ्लैट के वास्तु दोष को दूर करने के उपाय।
वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर की आत्मा माना जाता है। यह घर में आने वाली सारी ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अगर यह सही दिशा में हो, तो सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है। लेकिन गलत दिशा में होने पर नकारात्मक शक्तियां घर में घुसती हैं। उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, जबकि दक्षिण और पश्चिम दिशा में द्वार होने से कई प्रकार की परेशानियां पैदा हो सकती हैं।
दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में मेन डोर होने से परिवार में कलह, आर्थिक हानि और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। पश्चिम दिशा में दरवाजा होने से सूर्यास्त की नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, जिससे नींद नहीं आना, थकान और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं होती हैं। अगर दिशा बदलना संभव नहीं है, तो वास्तु उपायों से इन दोषों को संतुलित किया जा सकता है।
घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह, ॐ और गणेश यंत्र लगाना बहुत प्रभावी उपाय है। स्वास्तिक सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और नकारात्मक प्रभाव को रोकता है। ॐ का चिन्ह ब्रह्मांडीय शक्ति लाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, इसलिए उनके यंत्र या चित्र से हर रुकावट दूर होती है। रोजाना सुबह-शाम इनकी पूजा करें और अगरबत्ती जलाएं।
मुख्य द्वार के ऊपर तांबे या पीतल का पिरामिड लगाना दोष को संतुलित करता है। पिरामिड नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। साथ ही छोटी-छोटी घंटियां या विंड चाइम लगाएं। हर बार दरवाजा खुलने पर इनकी मधुर ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है। उत्तर-पूर्व कोने में छोटा जल पात्र या हरा पौधा रखने से ऊर्जा और बेहतर हो जाती है।
अगर मेन डोर दक्षिण दिशा में है, तो उसके ठीक सामने दीवार पर दर्पण यानी शीशा लगाएं। दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को वापस बाहर भेज देता है। ध्यान रखें कि दरवाजे का प्रतिबिंब शीशा में ना दिखे। साथ ही हनुमान जी की तस्वीर या लाल रंग का वास्तु यंत्र लगाएं। रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ने या 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र जपने से सुरक्षा कवच बन जाता है।
घर के मेन डोर के पास तुलसी का पौधा रखें। तुलसी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। दरवाजे पर रंग-बिरंगे फूलों का तोरण या मंगल कलश लगाएं। शुक्रवार और सोमवार को मुख्य द्वार की विशेष पूजा करें, गंगाजल छिड़कें और अगरबत्ती जलाएं। दरवाजा हमेशा साफ-सुथरा रखें।
ये उपाय छोटे जरूर हैं, लेकिन नियमित करने पर बहुत प्रभावी साबित होते हैं। वास्तु दोष पूरी तरह ना जाए, तो भी इनकी तीव्रता काफी कम हो जाती है। घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक माहौल बनता है। अगर संभव हो, तो किसी अनुभवी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।