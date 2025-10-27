वास्तु शास्त्र: किचन में इन 5 चीजों का गिरना देता है अशुभ संकेत

वास्तु में नमक चंद्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है और इसका गिरना मानसिक तनाव, चिंता और आर्थिक संकट का संकेत है। अगर मक बार-बार गिर रहा है, तो समझें मां लक्ष्मी नाराज हो रही हैं। नमक गिर जाए, तो तुरंत झाड़ू से साफ करें और थोड़ा नमक गंगाजल में घोलकर पूरे घर में छिड़कें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और धन स्थिर रहे।
किचन में दूध उबलकर गिरना अत्यंत अशुभ माना जाता है क्योंकि दूध मां लक्ष्मी और शुद्धता का प्रतीक है और इसका गिरना परिवार में बीमारी, विशेषकर बच्चों या बुजुर्गों के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है। हालांकि, वास्तु शास्त्र में यह माना जाता है कि बार-बार दूध गिरने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। अगर दूध गिर रहा है, तो तुरंत गैस बंद करें, गिरे दूध को पोछें और थोड़ा दूध मंदिर में चढ़ाएं, ताकि दोष दूर हो जाए।
अगर किचन में चावल बार-बार गिरते हैं, तो यह घर में झगड़े, आपसी तनाव और अन्न की कमी जैसा अशुभ संकेत देता है। वास्तु में चावल को देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। चावल गिरने से घर का वातावरण भारी हो जाता है और रिश्तों में कड़वाहट आती है। गिरे चावल को पक्षियों को डालें और थोड़े चावल दान करें ताकि अन्न की देवी प्रसन्न हों और घर में सुख-शांति बनी रहे।
किचन में तेल की बोतल या तेल गिरना बहुत बड़ा अशुभ लक्षण है क्योंकि वास्तु में तेल शनि ग्रह का कारक माना जाता है और इसका गिरना चोट लगना, वाहन दुर्घटना या अचानक हानि का संकेत देता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर तेल गिर गया है, तो तुरंत नींबू और नमक मिलाकर पोछा लगाएं और शनि मंत्र का जप करें, ताकि शनि देव की कृपा बनी रहे।
हल्दी का किचन में गिरना समाज में अपमान, मानहानि या सम्मान हानि का अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र में हल्दी गुरु ग्रह और शुभता का प्रतीक है। गिरे हल्दी को इकट्ठा कर पूजा में इस्तेमाल करें और थोड़ी हल्दी दान करें, ताकि गुरु की कृपा बनी रहे और सम्मान सुरक्षित रहे।
किचन में कोई भी चीज गिरे, तो तुरंत उसे साफ करें और नमक-नींबू का पानी पूरे किचन में पोछा लगाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या संबंधित ग्रह मंत्र 11 बार जपें। किचन को हमेशा साफ-सुथरा रखें और शाम को दीपक जलाएं। इन उपायों से अशुभ प्रभाव तुरंत कम हो जाता है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है।
नमक, दूध, चावल, तेल और हल्दी का किचन में गिरना वास्तु दोष और ग्रहों की नाराजगी का संकेत है। इनके बार-बार गिरने से जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। तुरंत उपाय करें, किचन को व्यवस्थित रखें और नियमित पूजा करें ताकि लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास बना रहे। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।