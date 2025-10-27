वास्तु शास्त्र: किचन में इन 5 चीजों का गिरना देता है अशुभ संकेत

दूध उबलकर गिरना

किचन में दूध उबलकर गिरना अत्यंत अशुभ माना जाता है क्योंकि दूध मां लक्ष्मी और शुद्धता का प्रतीक है और इसका गिरना परिवार में बीमारी, विशेषकर बच्चों या बुजुर्गों के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है। हालांकि, वास्तु शास्त्र में यह माना जाता है कि बार-बार दूध गिरने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। अगर दूध गिर रहा है, तो तुरंत गैस बंद करें, गिरे दूध को पोछें और थोड़ा दूध मंदिर में चढ़ाएं, ताकि दोष दूर हो जाए।