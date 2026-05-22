Vastu Tips: मुख्य द्वार पर रखते हैं ऐसा डोरमैट? ना करें रंग और आकार से जुड़ी 6 गलतियां, जानें सही तरीका

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में यहां पर रखा हुआ डोरमैट कई मायनों में खास महत्व रखता है। वास्तु के हिसाब से मुख्य द्वार पर डोरमैट रखने के कुछ नियम हैं। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो ये घर में दुर्भाग्य ला सकता है। जानिए पायदान से जुड़ी ऐसी कौन सी 6 गलतियां हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार आयताकार डोरमैट घर में स्थिरता और संतुलन ले आता है। वहीं गोल पायदान घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे में इसकका आकार भी सोच-समझकर ही चुनना चाहिए।
वास्तु के अनुसार बहुत ज्यादा गहरे रंग का डोरमैट मुख्य द्वार पर कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तु में हल्के और सिंपल डिजाइन वाले डोरमैट ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। जीव-जंतु या फिर कोई डरावनी तस्वीर वाले डोरमैट को भी लेने से बचना चाहिए।
वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार ही नहीं बल्कि घर में कहीं पर भी दो पायदान ऊपर-नीचे करके नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और पैसों से जुड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है।
वास्तु शास्त्र में रंगों का बहुत महत्व होता है। अगर मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो वहां पर सफेद, पीला या क्रीम रंग का डोरमैट रखना शुभ माना जाता है। वहीं दक्षिण दिशा वाले मुख्य द्वार पर लाल, गुलाबी या नारंगी रंग के डोरमैट सही होते हैं। उत्तर और पश्चिम दिशा के लिए हरे या फिर नीले रंग के डोरमैट का चुनाव करें।
मुख्य द्वार पर रखे हुए डोरमैट को तरीके से रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार टेढ़े या फिर दबे हुए डोरमैट घर के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। इनकी वजह से अच्छी ऊर्जा अटकती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर रखा हुआ डोरमैट हमेशा साफ और सही स्थिति में होना चाहिए। बहुत घिसा हुआ या फिर गंदा डोरमैट घर की अच्छी ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ता है। इसकी वजह से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार साफ और अच्छी कंडीशन वाला डोरमैट ही मेनडोर पर रखना चाहिए। वहीं जरूरत लगने पर डोरमैट तुरंत बदल दें क्योंकि इससे घर की ऊर्जा प्रभावित होती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।