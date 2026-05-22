Vastu Tips: मुख्य द्वार पर रखते हैं ऐसा डोरमैट? ना करें रंग और आकार से जुड़ी 6 गलतियां, जानें सही तरीका

घर में डोरमैट रखने का सही नियम

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में यहां पर रखा हुआ डोरमैट कई मायनों में खास महत्व रखता है। वास्तु के हिसाब से मुख्य द्वार पर डोरमैट रखने के कुछ नियम हैं। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो ये घर में दुर्भाग्य ला सकता है। जानिए पायदान से जुड़ी ऐसी कौन सी 6 गलतियां हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए।