Vastu Tips: सोते वक्त तकिए के नीचे ना रखें ये 5 चीजें, जिंदगी में आएंगी कई अड़चनें

वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे कुछ चीजें रखना सही नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे तनाव, बेचैनी और जीवन में छोटी-बड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जानिए किन 5 चीजों से बचना चाहिए। आइए जानते हैं किन 5 चीजों को तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए।
आजकल देर रात स्क्रॉलिंग करते करते लोग फोन को पास में ही रखकर सो जाते हैं। कई दफे तो लोग तकिए के नीचे ही इसे रख देते हैं जोकि बिल्कुल ही गलत तरीका है। इससे मन हमेशा अशांत रहता है।
वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से तकिए के नीचे चाबियों को कभी नहीं रखना चाहिए। इस आदत को बदल लें नहीं इसका असर मन पर बुरा पड़ेगा। इससे जिंदगी में फालतू की चिंता बढ़ने लगती है।
आमतौर पर कई लोग पर्स को बेड के आसपास रखकर ही सो जाते हैं जबकि ये तरीका सही नहीं है। तकिए के नीचे पैसा या फिर पर्स वगैरह रखकर गलती से भी नहीं सोना चाहिए। इससे धन संबंधी दिक्कतें शुरू होने के चांस बढ़ जाते हैं।
जरूरत पड़े तो दवाइयां भले पास रख लें लेकिन तकिए के नीचे इसे रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। वास्तु मान्यता है कि ऐसा करने से परेशानियां हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत तो लगी ही रहेगी।
वास्तु मान्यता है कि तकिए के नीचे फालतू के कागजात कभी नहीं रखने चाहिए। पुराने बिल हो या फिर कोई भी कागज इन्हें तकिए के नीचे जगह नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि इससे पैसों से जुड़ी चिंता घेरती है और मानसिक तनाव बढ़ता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने वाली जगह को हमेशा साफ और हल्का ही रखना चाहिए। तकिए के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कमरे से लेकर पूरे घर की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।