Vastu Tips: सोते वक्त तकिए के नीचे ना रखें ये 5 चीजें, जिंदगी में आएंगी कई अड़चनें

ये है सही तरीका

वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने वाली जगह को हमेशा साफ और हल्का ही रखना चाहिए। तकिए के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कमरे से लेकर पूरे घर की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।