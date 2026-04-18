वास्तु शास्त्र: घर में शांति चाहते हैं? बेड के पास ना रखें ये 5 चीजें

बेडरूम के पास ना रखें शीशा

वास्तु के अनुसार बेडरूम में शीशा तो नहीं ही रखना चाहिए। हालांकि कुछ चीजों को ध्यान में रखकर शीशे को यहां रखा जा सकता है लेकिन भूलकर भी इसे बेड के पास नहीं रखना चाहिए। सोते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता है तो घर में अशांति का माहौल जल्दी ही फैल जाता है क्योंकि इससे नेगेटिविटी फैलती है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)