Vastu Tips: सूर्यास्त के बाद इन 6 चीजों को खरीदना माना जाता है अशुभ, कहीं आप तो नहीं करते हैं गलती?

लोहे का सामान

शाम के बाद लोहे का सामान खरीदने से भी बचना चाहिए। वास्तु मान्यता है कि इसे सूर्यास्त के बाद खरीदने से जिंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कत बनी ही रहती है और फिर तनाव बढ़ता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।