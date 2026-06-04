Vastu Tips: सूर्यास्त के बाद इन 6 चीजों को खरीदना माना जाता है अशुभ, कहीं आप तो नहीं करते हैं गलती?

वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ काम नहीं करने चाहिए। वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शाम के समय खरीदना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को सूर्यास्त के बाद घर लाने से सुख-समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है। आइए जानते हैं आखिर वो 6 चीजें कौन सी हैं?
वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से नमक का संबंध सुख-शांति और बरकत से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में शाम के बाद इसे ना खरीदने की सलाह दी जाती है। इसे शाम में खरीदने से पैसों से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं।
वास्तु में झाड़ू को मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि शाम के बाद इसे खरीदने से मां लक्ष्मी रुठ जाती हैं। ऐसे में पैसों की दिक्कत शुरू होने की संभावना बढ़ती है।
सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल को खरीदना भी अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार अगर ऐसा किया जाता है तो घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और हर काम में रुकावट आने लगती हैं।
वास्तु से जुड़ी इस लिस्ट में दूध भी शामिल है। दरअसल दूध का संबंध चंद्रमा और पॉजिटिव एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है। सूर्यास्त के बाद इसे भी खरीदने से बचना चाहिए नहीं तो इससे घर की सुख-शांति पर बुरा असर पड़ता है।
शाम के बाद काले तिल को भी ना खरीदने की मान्यता है। वास्तु के नियम के अनुसार काला तिल सूर्यास्त के बाद खरीदने से जिंदगी में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में इसे दिन में ही खरीदना सही बताया जाता है।
शाम के बाद लोहे का सामान खरीदने से भी बचना चाहिए। वास्तु मान्यता है कि इसे सूर्यास्त के बाद खरीदने से जिंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कत बनी ही रहती है और फिर तनाव बढ़ता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।