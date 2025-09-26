वास्तु शास्त्र: घर में इन 5 गलत चीजों को होने से उल्टे पांव लौट जाती हैं मां लक्ष्मी

मां लक्ष्मी की कृपा

बंद घड़ियां, जंग लगा लोहा, कबाड़ और मृत परिजनों के कपड़े घर से हटाएं। साफ-सफाई, सही दिशा और यंत्र उपयोग से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। वास्तु नियमों का पालन कर घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)