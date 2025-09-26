वास्तु शास्त्र: घर में इन 5 गलत चीजों को होने से उल्टे पांव लौट जाती हैं मां लक्ष्मी

छत पर जमा कबाड़, जैसे पुराना सामान या टूटे बर्तन, वास्तु दोष को बढ़ाता है। यह मां लक्ष्मी की कृपा को रोकता है। उपाय: छत को साफ रखें, अनुपयोगी सामान दान करें। छत पर तुलसी का पौधा लगाएं और 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' मंत्र जपें।
जंग लगा लोहा शनि और राहु के प्रभाव को बढ़ाता है, जो आर्थिक तंगी और नकारात्मक ऊर्जा लाता है। यह मां लक्ष्मी को घर से दूर करता है। उपाय: जंग लगे सामान को हटाएं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, लोहे से बने चीजों को हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें।
वास्तु में बंद घड़ियां समय के रुकने और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। यह मां लक्ष्मी को दूर करती हैं और प्रगति में बाधा डालती हैं। उपाय: बंद घड़ियों को तुरंत ठीक कराएं या हटाएं। दीवार पर चलती घड़ी उत्तर दिशा में लगाएं और नियमित जांच करें।
मृत परिजनों के कपड़े घर में रखना वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। मान्यता है कि घर में ऐसे कपड़े होने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। उपाय: इन कपड़ों को दान करें या जल प्रवाह करें। साफ और नए कपड़े घर में रखें। उत्तर-पूर्व दिशा में स्वच्छता बनाए रखें।
टूटे बर्तन, फर्नीचर या सामान घर में वास्तु दोष लाते हैं। यह आर्थिक हानि और मां लक्ष्मी की कृपा में कमी का कारण बनता है। उपाय: टूटे सामान को तुरंत हटाएं। घर के मध्य भाग (ब्रह्म स्थान) को खाली और साफ रखें।
वास्तु के अनुसार, घर की साफ-सफाई मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा लाती है। उपाय: रोज गंगाजल छिड़कें, कोनों में नमक का पानी डालें। उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करें और दीपक जलाएं।
बंद घड़ियां, जंग लगा लोहा, कबाड़ और मृत परिजनों के कपड़े घर से हटाएं। साफ-सफाई, सही दिशा और यंत्र उपयोग से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। वास्तु नियमों का पालन कर घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)