Vastu Tips: रोता हुआ आदमी, डूबता जहाज और बंजर जमीन, घर के लिए अशुभ हैं ये 5 पेंटिंग्स

घर में ना लगाएं ये 5 पेंटिंग्स

घर के डेकॉर में पेंटिंग्स अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि वास्तु के अनुसार अगर पेंटिंग का चुनाव नहीं किया गया तो ये हमारी जिंदगी को उलझा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पेंटिंग घर में नेगेटिविटी का माहौल बनाते हैं जिससे मन परेशान होता है और काम में रुकावटें पैदा होती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही पेंटिंग्स के बारे में।