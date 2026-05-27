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Vastu Tips: रोता हुआ आदमी, डूबता जहाज और बंजर जमीन, घर के लिए अशुभ हैं ये 5 पेंटिंग्स

Vastu Tips for Painting: वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पेंटिंग्स घर में नेगेटिविटी बढ़ाती हैं। जानें रोते हुए आदमी, युद्ध के सीन, डूबते जहाज समेत 5 ऐसी तस्वीरों के बारे में जिन्हें घर में लगाने से बचना चाहिए।

Garima SinghMay 27, 2026 12:48 pm IST
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घर में ना लगाएं ये 5 पेंटिंग्स

घर के डेकॉर में पेंटिंग्स अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि वास्तु के अनुसार अगर पेंटिंग का चुनाव नहीं किया गया तो ये हमारी जिंदगी को उलझा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पेंटिंग घर में नेगेटिविटी का माहौल बनाते हैं जिससे मन परेशान होता है और काम में रुकावटें पैदा होती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही पेंटिंग्स के बारे में।

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घर के लिए शुभ होती हैं ऐसी पेंटिंग

वास्तु के अनुसार घर में उगते हुए सूरज, बहते झरने, फूलों, राधा-कृष्ण और दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगानी चाहिए। इन्हें वास्तु के नजरिए से घर के लिए शुभ माना जाता है। इन पेटिंग्स से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

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बंजर जमीन की तस्वीर

घर में कभी भी बंजर जमीन की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी पेंंटिंग जिंदगी में निराशा लाती हैं और सारे काम खराब होने लगते हैं। बंजर जमीन के अलावा सूखे हुए पेड़ या फिर कोई वीरानी हवेली या घर की पेंटिंग भी लगाने से बचना चाहिए।

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युद्ध या फिर लड़ाई की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में युद्ध या फिर लड़ाई दिखाने वाली पेंटिंग तो भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में तनाव की स्थिति बनती है। साथ ही घरवालों के बीच हमेशा कहासुनी होती है। ऐसे में इस पेंटिंग को घर में ना ही लगाया जाए तो बेहतर है।

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डूबते सूरज की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में डूबते हुए सूरज की तस्वीर लगाई जाए तो ये अशुभ फल दे सकता है। इससे घर के सभी सदस्य दिन भर आलस सा महसूस करेंगे। इसके अलावा हर एक काम में देरी होने लगेगी। काम अटकेंगे तो मन उदास रहेगा।

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डूबते जहाज की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र में डूबते जहाज की पेंटिंग को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी पेंटिंग घर में लगाने से तरक्की रुकने लगती है। साथ ही पैसों से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और ग्रोथ रुक जाने की वजह से घर का हर एक सदस्य परेशान रहने लगता है।

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रोते हुए व्यक्ति की पेंटिंग

घर में कभी भी ऐसी पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए जिसमें कोई रोता हुआ दिखाई दे या फिर दुख में हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी पेंटिंग मन में उदासी लाती हैं। साथ ही घर का माहौल भी ऐसी पेंटिंग से प्रभावित होता है और हर कोई धीरे-धीरे हर एक सदस्य भारीपन सा महसूस करने लगता है।

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पेंटिंग लगाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

वास्तु के नियम के हिसाब से घर में पेंटिंग हमेशा साफ-सुथरी और अच्छी स्थिति में ही होनी चाहिए। टूटी-फूटी तस्वीरों को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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