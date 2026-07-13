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घर में सही जगह पर रखा क्रासुला प्लांट चमका सकता है किस्मत, खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्ते

क्रासुला प्लांट, जिसे जेड प्लांट भी कहा जाता है, वास्तु शास्त्र में धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसकी गोल और मोटी पत्तियां स्थिरता और बरकत का संकेत देती हैं। अगर इसे सही जगह और सही दिशा में रखा जाए तो यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता का संचार करती है।

Navaneet RathaurJul 13, 2026 02:31 pm IST
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क्रासुला प्लांट

जेड प्लांट यानी क्रासुला प्लांट को कई लोग अपने घरों में सिर्फ सजावट के लिए रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार, यह पौधा किस्मत खोलने और आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में विस्तार से।

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क्रासुला प्लांट का वास्तु महत्व

वास्तु शास्त्र में क्रासुला को धन आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। इसकी मोटी पत्तियां पैसे की बचत और स्थिरता का प्रतीक होती हैं। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। जो लोग आर्थिक परेशानी या रुकावट महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यह पौधा विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। सही जगह पर रखा क्रासुला ना सिर्फ सुंदरता बढ़ाता है बल्कि घर की समृद्धि भी मजबूत करता है।

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मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रखने के फायदे

वास्तु के अनुसार, क्रासुला प्लांट को घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रखना सबसे शुभ होता है। जब आप घर से बाहर निकलें, तो दाहिने हाथ की तरफ यह पौधा होना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ता है और नकारात्मक शक्तियां घर में घुसने से पहले ही रुक जाती हैं। यह व्यवस्था घर में धन के प्रवाह को मजबूत करती है और सदस्यों के बीच सुख-शांति बनाए रखती है।

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ईशान कोण में लगाने का लाभ

अगर घर में पर्याप्त जगह हो, तो क्रासुला को ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में रखना बहुत अच्छा माना जाता है। यह दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र होती है। यहां रखा पौधा न सिर्फ धन को आकर्षित करता है बल्कि परिवार के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी बढ़ाता है। ईशान कोण में क्रासुला लगाने से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है।

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गलत दिशाएं और बचाव

क्रासुला प्लांट को दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। यह दिशा आग तत्व से जुड़ी है, जो पौधे की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। साथ ही इसे बेडरूम, बाथरूम या अंधेरे कोनों में रखने से बचें। इन जगहों पर रखा पौधा नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकता है और आर्थिक रुकावटें पैदा कर सकता है। हमेशा रोशनी वाली और साफ जगह चुनें।

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धन और तरक्की के नए रास्ते

क्रासुला प्लांट को धन का प्रतीक माना जाता है। इसकी बढ़ती हुई पत्तियां आर्थिक उन्नति का संकेत देती हैं। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, सही दिशा में रखा यह पौधा घर में बरकत लाता है और अवसरों के नए द्वार खोलता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह विशेष रूप से शुभ होता है। नियमित देखभाल करने पर यह पौधा तेजी से बढ़ता है और घर की समृद्धि भी बढ़ाता है।

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रखरखाव और जरूरी नियम

क्रासुला प्लांट की देखभाल आसान है, लेकिन कुछ नियम जरूर मानें। इसे सीधी धूप में रखें, लेकिन ज्यादा गर्मी से बचाएं। मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। पत्तों पर धूल जमा ना होने दें। पौधे को स्वस्थ रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है।

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क्रासुला से जीवन में सकारात्मक बदलाव

सही जगह पर रखा क्रासुला प्लांट ना सिर्फ घर को सुंदर बनाता है बल्कि किस्मत भी चमकाता है। यह पौधा परिवार के सदस्यों के बीच सद्भाव बढ़ाता है और आर्थिक स्थिरता लाता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, उन्हें इस पौधे को सही दिशा में रखकर देखना चाहिए। छोटी सी सावधानी बड़े परिणाम दे सकती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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