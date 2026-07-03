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सावधान! घर में बार-बार कॉकरोच का निकलना अशुभ, तुरंत करें ये 3 उपाय, वरना रूक जाएगी तरक्की

घर में अचानक कॉकरोच का दिखना कई लोगों के लिए सिर्फ गंदगी का संकेत होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष की दृष्टि से यह एक गंभीर चेतावनी है। जब ये कीड़े बार-बार नजर आने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि घर की ऊर्जा में कुछ गड़बड़ है।

Navaneet RathaurJul 03, 2026 07:49 pm IST
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कॉकरोच का निकलना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में बार-बार कॉकरोच का निकलना यह संकेत देता है कि राहु-केतु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है और माता अन्नपूर्णा की कृपा घर से दूर हो रही है। इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

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कॉकरोच को क्यों माना जाता है अशुभ संकेत?

वास्तु में कॉकरोच को राहु-केतु का प्रतीक माना जाता है। राहु भ्रम, धोखा और रुकावट का कारक है। जब घर में इनकी संख्या बढ़ती है, तो परिवार में अनिर्णय, मानसिक अशांति और आर्थिक रिसाव शुरू हो जाता है। ये कीड़े अंधेरे और गंदे कोनों में रहते हैं, जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार, यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो स्वास्थ्य, धन और रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है।

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रसोई में कॉकरोच का होना सबसे बड़ा खतरा

रसोई घर का हृदय होती है, जहां माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। अगर रसोई में कॉकरोच घूम रहे हैं, तो यह अन्नपूर्णा के अपमान का संकेत है। इससे घर में बरकत रुक जाती है। वैज्ञानिक रूप से ये बैक्टीरिया फैलाते हैं, तो वहीं आध्यात्मिक रूप से सुख-समृद्धि का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है।

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परिवार के रिश्तों पर प्रभाव

कॉकरोच वाली जगहों पर रहने वाले लोग अक्सर चिड़चिड़े, तनावग्रस्त और आपस में लड़ते रहते हैं। ये कीड़े रात के अंधेरे में सक्रिय होते हैं, जो घर के वातावरण में नकारात्मक तरंगें पैदा करते हैं। इसके दुष्प्रभाव से धीरे-धीरे परिवार के सदस्यों के बीच कड़वाहट बढ़ती है, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और शांति भंग हो जाती है।

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नमक से ऊर्जा शुद्धि

नमक नकारात्मक ऊर्जा सोखने का सबसे पुराना उपाय है। हफ्ते में एक बार समुद्री नमक मिले पानी से घर का पोछा लगाएं। इससे राहु-केतु का प्रभाव कम होता है। रसोई के कोनों में नमक रखने से भी कॉकरोच कम होते हैं और वातावरण शुद्ध रहता है। नमक का इस्तेमाल घर की नकारात्मकता को दूर करने में बहुत प्रभावी है।

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रसोई की साफ-सफाई

रात को सोने से पहले रसोई को पूरी तरह साफ और व्यवस्थित कर दें। जूठे बर्तन रात भर ना छोड़ें। लौंग, तेजपत्ता या कपूर जलाकर रसोई को सुगंधित करें। ये प्राकृतिक चीजें कॉकरोच को दूर रखती हैं और वातावरण को शुद्ध करती हैं। रसोई साफ रखने से अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है।

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अंधेरे कोनों को रोशन करें

घर के अंधेरे कोनों में रोशनी बढ़ाएं। जहां रोशनी कम पहुंचती है, वहां सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रकाश राहु के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। रात को सोने से पहले रसोई पूरी तरह साफ कर लें। जूठे बर्तन रात भर नहीं छोड़ें। ये छोटे-छोटे बदलाव घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हैं।

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नियमित सफाई से नहीं आएंगे कॉकरोच

ये उपाय नियमित करने से ना सिर्फ कॉकरोच कम होते हैं, बल्कि घर की समग्र ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। परिवार में शांति बढ़ती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वास्तु दोष दूर होने पर तरक्की के नए रास्ते खुद-ब-खुद खुलने लगते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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