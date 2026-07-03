सावधान! घर में बार-बार कॉकरोच का निकलना अशुभ, तुरंत करें ये 3 उपाय, वरना रूक जाएगी तरक्की

नियमित सफाई से नहीं आएंगे कॉकरोच

ये उपाय नियमित करने से ना सिर्फ कॉकरोच कम होते हैं, बल्कि घर की समग्र ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। परिवार में शांति बढ़ती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वास्तु दोष दूर होने पर तरक्की के नए रास्ते खुद-ब-खुद खुलने लगते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।