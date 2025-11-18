वास्तु शास्त्र: बेड के सिरहाने घड़ी रखना शुभ होता है या अशुभ

चैन की नींद और सुखी जीवन

सिरहाने घड़ी हटाने के 7-11 दिन में नींद गहरी, सिर दर्द कम और रिश्तों में सुधार दिखने लगेगा। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, चैन की नींद और सुखी जीवन के लिए सभी नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।