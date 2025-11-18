वास्तु शास्त्र: बेड के सिरहाने घड़ी रखना शुभ होता है या अशुभ

घड़ी की टिक-टिक आवाज राहु की ऊर्जा को सक्रिय करती है। राहु भ्रम, चिंता और अनिद्रा का कारक है। सिरहाने यह आवाज सीधे दिमाग पर असर डालती है, जिससे रात में बार-बार नींद टूटती है, बुरे सपने आते हैं और सुबह थकान रहती है। दीवार घड़ी हो या टेबल क्लॉक, दोनों ही सिरहाने नहीं रखनी चाहिए।
सिरहाने घड़ी रखने से व्यक्ति को सिर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा की शिकायत बढ़ती है। बच्चों के कमरे में सिरहाने घड़ी होने से पढ़ाई में एकाग्रता कम होती है और डरावने सपने आते हैं। कई बार डॉक्टर दवा नहीं, बस घड़ी हटाने से समस्या ठीक हो जाती है।
सिरहाने घड़ी होने से दंपति के बीच बेवजह झगड़े, गलतफहमी और दूरियां बढ़ती हैं। वास्तु के अनुसार यह शुक्र और चंद्र की शांति भंग करता है। कई जोड़े घड़ी हटाने के बाद रिश्तों में अपने आप मिठास महसूस करने लगते हैं।
बेडरूम में घड़ी उत्तर या पूर्व दीवार पर लगाएं, सिरहाने से कम से कम 6-8 फीट दूर। सबसे अच्छा है बेडरूम में घड़ी बिल्कुल ना रखें। लिविंग रूम में उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में लगाएं। घड़ी हमेशा चलती हुई और सही समय दिखाती होनी चाहिए।
1. रुकी हुई घड़ी, 2. काले रंग की घड़ी, 3. त्रिकोण या अनियमित आकार की घड़ी, 4. बहुत बड़ी दीवार घड़ी। ये राहु-केतु को और सक्रिय करती हैं। लकड़ी या हल्के रंग की गोल या आयताकार घड़ी ही चुनें। डिजिटल घड़ी भी सिरहाने नहीं रखें।
सिरहाने की घड़ी आज ही हटा दें और 11 बार 'ॐ राहवे नमः' मंत्र का जाप करें। शनिवार को काले कपड़े में पुरानी घड़ी लपेटकर घर से बाहर निकाल दें। 21 दिन में घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी।
सिरहाने घड़ी हटाने के 7-11 दिन में नींद गहरी, सिर दर्द कम और रिश्तों में सुधार दिखने लगेगा। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, चैन की नींद और सुखी जीवन के लिए सभी नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।