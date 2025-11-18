Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु शास्त्र: बेड के सिरहाने घड़ी रखना शुभ होता है या अशुभ

वास्तु शास्त्र: बेड के सिरहाने घड़ी रखना शुभ होता है या अशुभ

वास्तु शास्त्र में बेड के सिरहाने घड़ी रखना या टांगना पूरी तरह वर्जित है। घड़ी समय का प्रतीक है और राहु-काल का कारक मानी जाती है। सिरहाने घड़ी रखने से नींद में बाधा, तनाव, सिर दर्द, नकारात्मक विचार और रिश्तों में दरार आती है। ज्योतिषी भी इसे राहु दोष मानते हैं। आइए जानें क्यों और क्या करें।

Navaneet RathaurTue, 18 Nov 2025 11:00 AM
1/7

घड़ी राहु की प्रतीक

घड़ी की टिक-टिक आवाज राहु की ऊर्जा को सक्रिय करती है। राहु भ्रम, चिंता और अनिद्रा का कारक है। सिरहाने यह आवाज सीधे दिमाग पर असर डालती है, जिससे रात में बार-बार नींद टूटती है, बुरे सपने आते हैं और सुबह थकान रहती है। दीवार घड़ी हो या टेबल क्लॉक, दोनों ही सिरहाने नहीं रखनी चाहिए।

2/7

स्वास्थ्य पर बुरा असर

सिरहाने घड़ी रखने से व्यक्ति को सिर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा की शिकायत बढ़ती है। बच्चों के कमरे में सिरहाने घड़ी होने से पढ़ाई में एकाग्रता कम होती है और डरावने सपने आते हैं। कई बार डॉक्टर दवा नहीं, बस घड़ी हटाने से समस्या ठीक हो जाती है।

3/7

रिश्तों में कलह का कारण

सिरहाने घड़ी होने से दंपति के बीच बेवजह झगड़े, गलतफहमी और दूरियां बढ़ती हैं। वास्तु के अनुसार यह शुक्र और चंद्र की शांति भंग करता है। कई जोड़े घड़ी हटाने के बाद रिश्तों में अपने आप मिठास महसूस करने लगते हैं।

4/7

सही दिशा और जगह

बेडरूम में घड़ी उत्तर या पूर्व दीवार पर लगाएं, सिरहाने से कम से कम 6-8 फीट दूर। सबसे अच्छा है बेडरूम में घड़ी बिल्कुल ना रखें। लिविंग रूम में उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में लगाएं। घड़ी हमेशा चलती हुई और सही समय दिखाती होनी चाहिए।

5/7

कौन सी घड़ी सबसे अशुभ?

1. रुकी हुई घड़ी, 2. काले रंग की घड़ी, 3. त्रिकोण या अनियमित आकार की घड़ी, 4. बहुत बड़ी दीवार घड़ी। ये राहु-केतु को और सक्रिय करती हैं। लकड़ी या हल्के रंग की गोल या आयताकार घड़ी ही चुनें। डिजिटल घड़ी भी सिरहाने नहीं रखें।

6/7

अगर पहले से है तो उपाय

सिरहाने की घड़ी आज ही हटा दें और 11 बार 'ॐ राहवे नमः' मंत्र का जाप करें। शनिवार को काले कपड़े में पुरानी घड़ी लपेटकर घर से बाहर निकाल दें। 21 दिन में घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी।

7/7

चैन की नींद और सुखी जीवन

सिरहाने घड़ी हटाने के 7-11 दिन में नींद गहरी, सिर दर्द कम और रिश्तों में सुधार दिखने लगेगा। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, चैन की नींद और सुखी जीवन के लिए सभी नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips Vastu Shastra