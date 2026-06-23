Vastu Shastra: बच्चों के स्कूल बैग में गलती से भी ना रखें ये 5 चीजें

जरूर करें ये आसान उपाय

वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से बच्चों के बैग में एक मोरपंख रख दें। आप चाहे तो चंदन की लड़की का एक छोटा सा टुकड़ा भी बैग में रख सकते हैं। इससे पॉजिटिविटी बनी रहेगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।