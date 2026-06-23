Vastu Shastra: बच्चों के स्कूल बैग में गलती से भी ना रखें ये 5 चीजें

वास्तुशास्त्र के अनुसार स्कूल बैग में रखी हुई चीजें बच्चों के मन पर गहरा असर छोड़ती हैं। इसी के साथ खराब चीजें पॉजिटिव एनर्जी को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।
अगर आपके बच्चे के स्कूल बैग में टूटी हुई पेंसिल और पेन रखे हैं तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से ये सही नहीं है क्योंकि इससे बच्चों का मन उलझता है।
अगर बच्चों के बैग में पुराने नोट्स, फटी कॉपियां और बेकार के कागज हैं तो इन्हें हटा दें। इन्हें जमा ना होने दें। इससे नेगेटिविटी और उलझन दोनों बढ़ेगी और पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा।
बैग में कभी भी नुकीली चीजों को ना रखें। कैंची, कटर या फिर कंपास जैसी चीजों को बैग में खुले में ना रखें। इन्हें किसी पाउच या बॉक्स में रहने दें।
अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे टॉफी-चॉकलेट या फिर चिप्स के रैपर को बैग में ही रख लेते हैं तो इन्हें हटा दें। ऐसा ना करने पर गंदगी बढ़ेगी और ये पॉजिटिव एनर्जी को प्रभावित भी करते हैं।
कोशिश करें कि बच्चों के बैग में डरावने या फिर नेगेटिव चित्र वाले स्टिकर्स या फिर कोई भी बैग या पेंसिंल बॉक्स ना हो। हमेशा अच्छे रंग और पॉजिटिव डिजाइन का ही चुनाव करें।
वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से बच्चों के बैग में एक मोरपंख रख दें। आप चाहे तो चंदन की लड़की का एक छोटा सा टुकड़ा भी बैग में रख सकते हैं। इससे पॉजिटिविटी बनी रहेगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।