Vastu Tips: मोबाइल, बाइक या कार... क्या आप भी खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड सामान? घर लाने से पहले जान लें ये 5 नियम

दूर हो जाएगी नकारात्मक ऊर्जा

सेकेंड हैंड सामान खरीदना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे घर लाने से पहले वास्तु शुद्धिकरण जरूर करें। इन सरल नियमों का पालन करके आप पुरानी ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और नए सामान से सकारात्मक लाभ ले सकते हैं। वास्तु के अनुसार सावधानी बरतने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।