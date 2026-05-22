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Vastu Tips: मोबाइल, बाइक या कार... क्या आप भी खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड सामान? घर लाने से पहले जान लें ये 5 नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कोई भी पुराना सामान, चाहे वह फर्नीचर हो, मोबाइल, बाइक या कार, अपने साथ पीछे की ऊर्जा, यादें और भावनाएं लेकर आता है। अगर इन्हें बिना शुद्ध किए घर लाया जाए, तो इससे घर की ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। इसलिए सेकेंड हैंड सामान खरीदते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।

Navaneet RathaurMay 22, 2026 09:35 pm IST
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सेकेंड हैंड सामान लाते समय बरतें सावधानी

पुराना सामान पिछले उपयोगकर्ता की मानसिक स्थिति, भावनाओं और ऊर्जा को अपने अंदर समेटे रहता है। अगर पिछले मालिक परेशान, बीमार या नकारात्मक विचारों वाला था, तो उसकी ऊर्जा नए घर में प्रवेश कर सकती है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, मोबाइल, बाइक या कार जैसे व्यक्तिगत सामान में यह प्रभाव और भी गहरा होता है, क्योंकि ये रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजें होती हैं।

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नमक के पानी से साफ करें

सेकेंड हैंड सामान घर लाने से पहले उसे अच्छे से साफ करना चाहिए। एक बाल्टी पानी में दो बड़े चम्मच सेंधा नमक मिलाकर उस घोल से सामान को पोंछें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है। मोबाइल, बाइक या कार के केस, हैंडल और सीट को भी इस घोल से साफ करें। इससे पुरानी ऊर्जा काफी हद तक दूर हो जाती है।

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सूर्य की रोशनी में रखें

सूरज की किरणें सबसे शक्तिशाली शुद्धिकारक मानी जाती हैं। सेकेंड हैंड सामान को कम से कम 3-4 घंटे तेज धूप में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो जाती है और वस्तु में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बाइक या कार को खुली धूप में पार्क करें और मोबाइल को खिड़की के पास रखें।

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गंगा जल से शुद्धिकरण

गंगा जल को वास्तु और हिंदू धर्म दोनों में अत्यंत पवित्र माना गया है। सेकेंड हैंड सामान पर गंगा जल का छिड़काव करें। मोबाइल पर हल्का सा छिड़काव करें, जबकि बाइक या कार के चारों ओर गंगा जल छिड़कें। इससे पिछले मालिक की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी यादें पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं।

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धूप-कपूर और घंटी की ध्वनि

पुरानी वस्तु को घर में लाने से पहले उसकी आसपास कपूर या लोबान जलाएं। कपूर का धुआं रुकी हुई और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। साथ ही पूजा की घंटी बजाएं। घंटी की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक कंपन पैदा करती है।

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नया रंग या कवर लगवाएं

संभव हो तो पुरानी चीजों को नया रूप दें। फर्नीचर को नया पेंट करवाएं, मोबाइल का केस बदलें। नया रंग पुरानी ऊर्जा को खत्म करने और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। इससे वस्तु आपके व्यक्तित्व और घर की ऊर्जा के अनुरूप हो जाती है।

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घर लाने से पहले पूजा

सेकेंड हैंड सामान घर लाने से पहले उसे गणेश जी या हनुमान जी की पूजा के सामने रखकर शुद्धिकरण करें। 'ॐ गं गणपतये नमः' या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे वस्तु पर सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है।

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इन नियमों का पालन करने के फायदे

इन वास्तु नियमों का पालन करने से घर में नकारात्मकता नहीं फैलती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। मोबाइल, बाइक या कार जैसे सामान से जुड़ी छोटी-छोटी परेशानियां भी कम हो जाती हैं।

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दूर हो जाएगी नकारात्मक ऊर्जा

सेकेंड हैंड सामान खरीदना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे घर लाने से पहले वास्तु शुद्धिकरण जरूर करें। इन सरल नियमों का पालन करके आप पुरानी ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और नए सामान से सकारात्मक लाभ ले सकते हैं। वास्तु के अनुसार सावधानी बरतने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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