Vastu Shastra: नौकरी में बॉस से हैं परेशान? नहीं हो रही तरक्की तो बुध का ये उपाय जगाएगा सोई हुई किस्मत

क्या नौकरी में खूब दिक्कतें आ रही है? बॉस से परेशान हो गए हैं? सालों से आपकी मनचाही ग्रोथ नहीं हो रही है? अगर आप इन चीजों का सामना कर रहे हैं तो वास्तु का एक छोटा सा उपाय आपकी मुश्किलें दूर कर सकता है। इस उपाय में आपको कुछ हरी इलायची की जरूरत पड़ेगी। जानिए आखिर इस उपाय को कैसे करना है और इसके और क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
वास्तु शास्त्र में हरी इलायची को शुभ माना गया है। मान्यता है कि रात में इसे तकिए के नीचे रखकर सोने से जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और कई परेशानियां धीरे-धीरे अपने आप ही कम होने लगती हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इलायची का संबंध बुध ग्रह से जुड़ा माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता है कि इलायची वाले उपाय से बुद्धि तेज होती है। वहीं फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही करियर में खूब ग्रोथ भी होने लगती है।
वास्तुशास्त्र में बुध ग्रह को बिजनेस और बुद्धि के कारक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में मान्यता है है कि इस उपाय से नौकरी में ग्रोथ मिलती है। नए मौके भी मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं व्यक्ति अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेने लगता है। अगर नौकरी में काम अटक रहे हैं या फिर बॉस से किसी वजह से परेशान हैं तो ये उपाय आपको लाभ दे सकता है।
अगर पैसों की तंगी से परेशान हो चुके हैं या फिर फिजूलखर्ची के चलते कंगाली के रास्ते पर आने वाले हैं तो भी ये उपाय आपको राहत पहुंचा सकता है। वास्तु मान्यता है कि तकिए के नीचे इलायची रखकर सोने से पैसों से संबंधित दिक्कतें दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती जाती है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर नियमित रूप से इलायची को तकिए के नीचे रखकर सोने से मन शांत रहने लगता है। साथ ही इससे नेगेटिवि एनर्जी का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि इससे डरावने सपने भी नहीं आते हैं।
इलायची की खुशबू मन को सुकून देने वाली मानी जाती है। इससे तनाव कम होने की भी मान्यता है। ऐसे में नींद अच्छी आती है। जिन लोगों को ओवरथिंकिंग की दिक्कत है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं।
वास्तु मान्यता के अनुसार सुबह तकिए के नीचे रखी इलायची को हटा दें। इसे रोज बदलें। दोबारा इसे इस्तेमाल में नहीं लाना है। आप चाहे तो इसे किसी पौधे की मिट्टी में दबा सकते हैं। या फिर किसी बहते हुए पानी में इसे प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें कि इसे खाने से बचना है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।