Vastu Shastra: नौकरी में बॉस से हैं परेशान? नहीं हो रही तरक्की तो बुध का ये उपाय जगाएगा सोई हुई किस्मत

सुबह उठकर जरूर करें ये काम

वास्तु मान्यता के अनुसार सुबह तकिए के नीचे रखी इलायची को हटा दें। इसे रोज बदलें। दोबारा इसे इस्तेमाल में नहीं लाना है। आप चाहे तो इसे किसी पौधे की मिट्टी में दबा सकते हैं। या फिर किसी बहते हुए पानी में इसे प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें कि इसे खाने से बचना है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।