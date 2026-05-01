Vastu Tips: घर के इन 4 कोनों में रखें बुद्ध की मूर्ति, बेहतर होगी आर्थिक स्थिति, जानें सही दिशा

बुद्ध की मूर्ति इन जगहों पर ना रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार बुद्ध की मूर्ति को कुछ जगहों पर रखना वर्जित माना जाता है। इसे बेडरूम, किचन और बाथरूम के आसपास रखने से बचना चाहिए। वैसे तो इसे मेनडोर के पास रख सकते हैं लेकिन अगर आसपास जूतों का स्टैंड और कूड़ेदान है तो इसे ना रखें। इन जगहों पर बुद्ध की मूर्ति रखने से बाधाएं आती हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)