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कहीं आप भी तो घर में नहीं रखें हैं ऐसी झाड़ू! अशुभ प्रभाव बढ़ने से होगा आर्थिक नुकसान, जान लें बचाव के उपाय

वास्तु शास्त्र में घर की हर छोटी-बड़ी वस्तु का अपना महत्व होता है। इन्हीं में से एक है झाड़ू, जिसे हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके नियमों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तु के अनुसार, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है।

Navaneet RathaurMay 03, 2026 10:18 pm IST
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झाड़ू से जुड़े नियम

वास्तु और हिंदू मान्यताओं के अनुसार, झाड़ू घर की समृद्धि और साफ-सफाई का प्रतीक मानी जाती है। अगर झाड़ू से जुड़े नियमों का पालन ना किया जाए, तो घर में आर्थिक नुकसान, अशांति और दरिद्रता आ सकती है। आइए जानते हैं झाड़ू से जुड़े वास्तु नियम।

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टूटी या घिसी झाड़ू घर में ना रखें

वास्तु शास्त्र में टूटी हुई, घिसी हुई या बिखरी झाड़ू को घर में रखना बहुत अशुभ माना गया है। ऐसी झाड़ू से सफाई करने या उसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे धन हानि, व्यापार में रुकावट और परिवार में कलह हो सकती है। जैसे ही झाड़ू घिस जाए या टूट जाए, उसे तुरंत बदल दें। पुरानी झाड़ू को शनिवार के दिन किसी सुनसान जगह या नदी किनारे त्याग दें।

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झाड़ू पर पैर लगाना या लांघना वर्जित

झाड़ू को पैर से छूना या लांघना सीधे मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर की बरकत कम होती है और आर्थिक संकट आ सकते हैं। अगर अनजाने में पैर लग जाए, तो तुरंत झाड़ू को प्रणाम करें और क्षमा मांगें। बच्चों को भी बचपन से यह नियम सिखाएं।

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झाड़ू रखने का सही स्थान

झाड़ू को कभी भी तिजोरी, अलमारी, पैसे रखने वाली जगह या पूजा स्थान के पास नहीं रखना चाहिए। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, झाड़ू को धन स्थान के पास रखने से धन का प्रवाह रुक जाता है। झाड़ू को हमेशा ऐसे कोने में रखें जहां बाहरी लोगों की नजर ना पड़े। साथ ही, झाड़ू को हमेशा लेटाकर रखें। खड़ी झाड़ू घर में अशांति और झगड़ों का कारण बन सकती है।

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नई झाड़ू खरीदने और बदलने का नियम

नई झाड़ू खरीदने का सबसे अच्छा समय शनिवार का दिन है। वास्तु के अनुसार शनिवार को नई झाड़ू लाना और इस्तेमाल शुरू करना शुभ फल देता है। झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में नई झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है।

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झाड़ू लगाने का सही समय

सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना वास्तु में निषिद्ध है। शाम को सफाई करनी पड़े तो कूड़ा घर के अंदर ही रखें और सुबह फेंकें। रात में कूड़ा फेंकने से लक्ष्मी बाहर चली जाती है और अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है।

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झाड़ू का सही रखरखाव

वास्तु शास्त्र में छोटी-छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। झाड़ू का सम्मान करके हम मां लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में सुख-शांति रहेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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