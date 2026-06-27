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Vastu Tips: घर में झाड़ू से जुड़ी ये छोटी-सी गलती बनेगी आर्थिक तंगी का कारण, नाराज हो सकती हैं मां लक्ष्मी

सनातन धर्म में झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी समझा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, झाड़ू से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियां घर में दरिद्रता और आर्थिक परेशानी ला सकती हैं। अगर आप इन गलतियों से बचें, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

Navaneet RathaurJun 27, 2026 09:08 am IST
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झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप क्यों माना जाता है?

हिंदू घरों में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप मानकर पूजा जाता है। दीवाली के दिन झाड़ू की पूजा करने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करती है। इसलिए झाड़ू का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर इसे अपमानित किया जाए, तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।

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झाड़ू को खुले में रखने की गलती

झाड़ू को घर में खुले में कहीं भी रखना वास्तु दोष पैदा करता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। बाहरी लोगों की नजर झाड़ू पर पड़ने से घर की समृद्धि प्रभावित होती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा नजरों से दूर रखना चाहिए।

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झाड़ू को सीधा खड़ा करने की गलती

झाड़ू को सीधा खड़ा करके रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह, तनाव और आर्थिक हानि होती है। झाड़ू हमेशा समतल यानी लिटाकर रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू लक्ष्मी को नाराज करती है और घर में अशांति फैलाती है।

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झाड़ू रखने का सही स्थान

वास्तु के अनुसार, झाड़ू को दरवाजे के पीछे, स्टोर रूम या किसी छिपी जगह पर रखना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां मेहमानों या बाहर वाले लोगों की नजर आसानी से ना पड़े। झाड़ू को हमेशा नीचे की ओर मुंह करके रखना चाहिए। साफ-सुथरी जगह पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

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झाड़ू पर पैर रखने की गलती

झाड़ू पर पैर रखना या उसे रास्ते में छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में दरिद्रता आती है। हिंदू परिवारों में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि झाड़ू पर पैर ना रखें। यह नियम हर उम्र के लोगों को मानना चाहिए।

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झाड़ू से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नियम

झाड़ू को रात में बाहर नहीं रखना चाहिए। इस्तेमाल के बाद इसे तुरंत साफ जगह पर रख दें। पुरानी झाड़ू को फेंकते समय भी सम्मानपूर्वक फेंकें। झाड़ू को कभी भी दूसरे के घर से उधार नहीं लेना चाहिए। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

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झाड़ू से जुड़ी गलतियां बढ़ा देंगी परेशानी

अगर झाड़ू से जुड़ी गलतियां लगातार की जाएं, तो घर में आर्थिक तंगी, कलह और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। मां लक्ष्मी चंचल स्वभाव की हैं, वे अपमान सहन नहीं करती हैं। छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।

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लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखने का तरीका

झाड़ू का सम्मान करें, उसे साफ और छिपाकर रखें। घर में शांति बनाए रखें और अन्न का सम्मान करें। इन नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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