Vastu Tips: घर में झाड़ू से जुड़ी ये छोटी-सी गलती बनेगी आर्थिक तंगी का कारण, नाराज हो सकती हैं मां लक्ष्मी

लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखने का तरीका

झाड़ू का सम्मान करें, उसे साफ और छिपाकर रखें। घर में शांति बनाए रखें और अन्न का सम्मान करें। इन नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।