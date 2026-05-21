Vastu Tips: उबलते दूध का बार-बार गिरना देता है 5 बड़े संकेत, आप तो नहीं कर रहे नजरअंदाज?

घबराएं नहीं बस करें ये उपाय

अगर आपके घर में बार-बार उबलता दूध गिर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अबसे चंद्रमा को जल अर्पित करें। सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। इसके अलावा किचन में सफाई रखें। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।