Vastu Tips: उबलते दूध का बार-बार गिरना देता है 5 बड़े संकेत, आप तो नहीं कर रहे नजरअंदाज?

क्या आपके घर में भी बार-बार उबलकर गिर जाता है दूध? वास्तु और ज्योतिष मान्यता के अनुसार इसे कुछ खास संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल इसे सामान्य घटना नहीं माना जाता है। उबलता हुआ दूध जब बार-बार गिरे तो ये घर की सुख-शांति और ऊर्जा से जुड़े कुछ संकेत दे सकता है। जिसे समझना बेहद ही जरूरी है।
अगर आपके घर में उबलता हुआ दूध बार-बार गिर रहा है तो इसे चंद्र दोष से जोड़कर भी देखा जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिंदगी में स्टेबिलिटी की कमी आए या फिर मानसिक तनाव बढ़ें। दरअसल दूध का संबंध चंद्रमा से है।
वास्तु मान्यता है कि बार-बार दूध गिरना घर में छोटी-छोटी बातों पर तनाव, बहस या फिर कलेश का संकेत हो सकता है। ऐसे में इसे नजरअंदाज ना करें और जरूरी उपाय अपनाएं।
वास्तु शास्त्र की मान्यता के हिसाब से दूध का ऐसे बार-बार गिरना पैसों के नुकसान, बढ़ते हुए खर्च की ओर संकेत देने का इशारा माना जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि फालतू खर्चों पर लगाम लगाई जाए नहीं आगे चलकर ये दिक्कत बन सकती है।
ऐसी भी मान्यता है कि अगर बार-बार घर में उबलता हुआ दूध गिर जाता है तो ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की ओर संकेत दे रहा है। ऐसे में अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है।
अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाले हैं और इसी दौरान गैस चूल्हे पर दूध गिर जाए तो इसे वास्तु की नजर में अपशगुन माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो भगवान को कुछ मीठा भोग लगातार बाहर निकलें।
अगर आपके घर में बार-बार उबलता दूध गिर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अबसे चंद्रमा को जल अर्पित करें। सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। इसके अलावा किचन में सफाई रखें। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।