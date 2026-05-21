Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Vastu Tips: उबलते दूध का बार-बार गिरना देता है 5 बड़े संकेत, आप तो नहीं कर रहे नजरअंदाज?

Vastu Shastra Remedies: क्या आपके घर में भी अक्सर दूध उबलकर गिर जाता है? वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी मान्यता के अनुसार इसे कुछ खास संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 

Garima SinghMay 21, 2026 03:01 pm IST
1/7

उबलते दूध के गिरने का मतलब

क्या आपके घर में भी बार-बार उबलकर गिर जाता है दूध? वास्तु और ज्योतिष मान्यता के अनुसार इसे कुछ खास संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल इसे सामान्य घटना नहीं माना जाता है। उबलता हुआ दूध जब बार-बार गिरे तो ये घर की सुख-शांति और ऊर्जा से जुड़े कुछ संकेत दे सकता है। जिसे समझना बेहद ही जरूरी है।

2/7

चंद्रमा कमजोर होने का संकेत

अगर आपके घर में उबलता हुआ दूध बार-बार गिर रहा है तो इसे चंद्र दोष से जोड़कर भी देखा जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिंदगी में स्टेबिलिटी की कमी आए या फिर मानसिक तनाव बढ़ें। दरअसल दूध का संबंध चंद्रमा से है।

3/7

घर में शुरू हो सकते हैं कलेश

वास्तु मान्यता है कि बार-बार दूध गिरना घर में छोटी-छोटी बातों पर तनाव, बहस या फिर कलेश का संकेत हो सकता है। ऐसे में इसे नजरअंदाज ना करें और जरूरी उपाय अपनाएं।

4/7

पैसों के नुकसान का इशारा

वास्तु शास्त्र की मान्यता के हिसाब से दूध का ऐसे बार-बार गिरना पैसों के नुकसान, बढ़ते हुए खर्च की ओर संकेत देने का इशारा माना जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि फालतू खर्चों पर लगाम लगाई जाए नहीं आगे चलकर ये दिक्कत बन सकती है।

5/7

स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत

ऐसी भी मान्यता है कि अगर बार-बार घर में उबलता हुआ दूध गिर जाता है तो ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की ओर संकेत दे रहा है। ऐसे में अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है।

6/7

शुभ काम से पहले गिरे दूध तो क्या होगा मतलब?

अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाले हैं और इसी दौरान गैस चूल्हे पर दूध गिर जाए तो इसे वास्तु की नजर में अपशगुन माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो भगवान को कुछ मीठा भोग लगातार बाहर निकलें।

7/7

घबराएं नहीं बस करें ये उपाय

अगर आपके घर में बार-बार उबलता दूध गिर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अबसे चंद्रमा को जल अर्पित करें। सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। इसके अलावा किचन में सफाई रखें। डिस्क्लेमर-इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Shastra Vastu Tips Home Remedies
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Tips: उबलते दूध का बार-बार गिरना देता है 5 बड़े संकेत, आप तो नहीं कर रहे नजरअंदाज?