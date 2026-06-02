Vastu Shastra: क्या आप भी बेड पर खाते हैं खाना? बढ़ेगा राहु का प्रकोप, नुकसान से बचना है तो अपनाएं ये तरीका

ऐसे सुधारे अपनी आदत

अगर आप बेड पर खाना खाते हैं तो अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश करें। खाना हमेशा डाइनिंग टेबल या फिर बेडरूम के बाहर ही करें। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और सुख-शांति भी आएगी। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)