Vastu Shastra: क्या आप भी बेड पर खाते हैं खाना? बढ़ेगा राहु का प्रकोप, नुकसान से बचना है तो अपनाएं ये तरीका

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेड आराम और सोने की जगह है। इस पर बैठकर खाना खाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे में खाना हमेशा सही जगह ही खाना चाहिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं।
वास्तु मान्यता के आधार पर बेड पर खाना खाने से राहु का अशुभ प्रभाव बढ़ता है। इससे मन परेशान रहता है और बार-बार उलझन होती है और फिर किसी भी काम में ध्यान लगाने में दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है।
बेड पर खाना खाने से कई बार जाने-अनजाने में अन्न के कुछ दाने अक्सर गिर जाते हैं। वास्तु में अन्न के सम्मान को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि इससे पैसों की बचत में रुकावट आती है और खर्चे बढ़ सकते हैं।
बेड पर खाना खाने से कमरे की ऊर्जा तो खराब होती ही है। साथ ही वहां गंदगी भी बढ़ने लगती है। वास्तु के अनुसार गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इससे घर का माहौल भी खराब होगा और फिर मन अशांत रहने लगेगा।
वास्तु मान्यता के अनुसार बेड पर खाना खाने जैसी आदतें घर की शांति पर बुरा असर डाल सकती हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों के बीच छोटी-छोटी बातों पर बहस या मनमुटाव होने की संभावना बढ़ सकती है।
बेड पर भोजन करने से नींद भी प्रभावित हो सकती है। रात में बेचैनी महसूस होना, बार-बार नींद खुलना या सुबह उठने पर थकान जैसा महसूस होना जैसी समस्या आपके लिए आम हो जाएगी और फिर चिड़चिड़ापन होगा। ऐसे में किसी काम में आपका मन ठीक से नहीं लगेगा।
अगर आप बेड पर खाना खाते हैं तो अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश करें। खाना हमेशा डाइनिंग टेबल या फिर बेडरूम के बाहर ही करें। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और सुख-शांति भी आएगी। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)