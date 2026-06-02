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क्या आप भी छत पर रखते हैं पक्षियों के लिए दाना-पानी? इन नियमों का जरूर रखें ध्यान, वरना फायदे की जगह बढ़ जाएगी परेशानी

भीषण गर्मी के मौसम में पक्षी और छोटे जीव-जंतु बेहद परेशान रहते हैं। पानी और भोजन की तलाश में वे इधर-उधर भटकते नजर आते हैं। ऐसे समय में उनके लिए दाना-पानी रखना ना सिर्फ दया और करुणा का काम है, बल्कि सनातन धर्म और ज्योतिष दोनों में पुण्यदायी माना जाता है।

Navaneet RathaurJun 02, 2026 03:45 pm IST
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दाना-पानी रखने के नियम

कई बार अच्छे इरादे के बावजूद गलत तरीके से दाना-पानी रखने से फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। सही नियमों का पालन ना करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और घर में परेशानियां आ सकती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

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पक्षियों की सेवा का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष शास्त्र में पक्षियों को दाना-पानी देने से शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। खासकर गर्मियों में जब जीव प्यासे होते हैं, तब उनकी सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन इस सेवा को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, वरना उल्टा असर हो सकता है।

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दाना-पानी रखने की सही दिशा

फेंगशुई और वास्तु दोनों के अनुसार, पक्षियों के लिए पानी और दाना रखने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) है। इस दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर में शांति बनी रहती है। छत या बालकनी के किसी सुरक्षित कोने में ईशान दिशा चुनें, ताकि पक्षी बेझिझक आ-जा सकें।

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धूप से बचाकर रखें बर्तन

कई लोग अच्छे इरादे से दाना-पानी रखते हैं, लेकिन पूरे दिन तेज धूप वाली जगह पर रख देते हैं। इससे पानी गर्म हो जाता है और पक्षियों के लिए हानिकारक बन जाता है। हमेशा छायादार और ठंडी जगह चुनें, जहां सुबह-शाम हल्की धूप आए, लेकिन दोपहर की तेज गर्मी ना लगे। ठंडा पानी पक्षियों को राहत देता है और उनकी सेवा का फल भी बढ़ जाता है।

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साफ-सफाई का विशेष ध्यान

पक्षियों के लिए रखा गया पानी और दाना रोज ताजा होना चाहिए। गंदे बर्तन या बासी भोजन से पक्षी बीमार पड़ सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय पानी बदलें, बर्तनों को अच्छे से धोएं और सूखने दें। साफ-सुथरी व्यवस्था बनाए रखने से ना सिर्फ पक्षी स्वस्थ रहते हैं, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं फैलती है।

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मिट्टी के बर्तन सबसे उत्तम

मिट्टी के बर्तन पानी को लंबे समय तक ठंडा रखते हैं, जो गर्मी में पक्षियों के लिए वरदान साबित होता है। धातु के बर्तन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों से पूरी तरह बचें। प्लास्टिक गर्मी में हानिकारक रसायन छोड़ सकता है, जो पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।

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सुरक्षा और सावधानी जरूरी

दाना-पानी ऐसी जगह रखें जहां बिल्लियों, कुत्तों या अन्य शिकारी जानवर आसानी से ना पहुंच सकें। जरूरत से ज्यादा दाना ना रखें, वरना वह खराब हो जाएगा और बदबू फैलेगी। पक्षियों को सुरक्षित और शांत वातावरण दें, ताकि वे बिना डरे आ-जा सकें।

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गलतियां जो नुकसान पहुंचाती हैं

कुछ लोग शाम को दाना-पानी रखकर छोड़ देते हैं, जिससे रात में कीड़े-मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं। कभी-कभी लोग दाना-पानी मुख्य द्वार या पूजा स्थल के पास रख देते हैं, जो वास्तु दृष्टि से अशुभ है। इन छोटी-छोटी गलतियों से पुण्य की जगह पाप हो सकता है और घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है।

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सेवा का सही भाव और फल

पक्षियों की सेवा निस्वार्थ भाव से करें। उन्हें भोजन देते समय मन में करुणा और कृतज्ञता का भाव रखें। ऐसा करने से ना सिर्फ पक्षियों को दाना-पानी मिलता है, बल्कि आपके जीवन की बाधाएं भी कम होती हैं। छोटे-छोटे जीवों की मदद करना बड़े पुण्य का काम है, जो शांति और समृद्धि दोनों लेकर आता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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