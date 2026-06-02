क्या आप भी छत पर रखते हैं पक्षियों के लिए दाना-पानी? इन नियमों का जरूर रखें ध्यान, वरना फायदे की जगह बढ़ जाएगी परेशानी

सेवा का सही भाव और फल

पक्षियों की सेवा निस्वार्थ भाव से करें। उन्हें भोजन देते समय मन में करुणा और कृतज्ञता का भाव रखें। ऐसा करने से ना सिर्फ पक्षियों को दाना-पानी मिलता है, बल्कि आपके जीवन की बाधाएं भी कम होती हैं। छोटे-छोटे जीवों की मदद करना बड़े पुण्य का काम है, जो शांति और समृद्धि दोनों लेकर आता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।