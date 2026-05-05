Vastu Tips: रात को किस दिशा में होता है आपका सिर? सही दिशा से धन और तरक्की पर पड़ता है असर

वास्तु शास्त्र में बेड और बेडरूम से जुड़े कई नियम हैं। वहीं इसमें सोने की दिशा को भी काफी अहम बताया जाता है। माना जाता है कि जिस दिशा में हम सिर रखकर सोते हैं उसका असर सीधा हमारी जिंदगी और किस्मत पर पड़ता है। ऐसे में इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी दिशा सही है और किस दिशा में सोने से हमारी जिंदगी में सकारात्मकता आ सकती है?
वास्तु शास्त्र के अनुसार गलत दिशा में सोने से बहुत नुकसान होते हैं। जो लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सोते हैं उनकी जिंदगी में नकारात्मकता छाने लगती है। अगर आप इस ओर सोते हैं तो आज ही इस आदत को बदल दें। इस दिशा में सोने से ना तो नींद पूरी होती है और ना ही ऊर्जा सही होती है। इस ओर सोने से मानसिक तनाव भी बढ़ता है। साथ ही आर्थिक समस्या भी पैदा होने लगती है। कई लोग इसे कंगाली की दिशा भी मानते हैं।
वास्तु शास्त्र के हिसाब से दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि इससे शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलती है जिसकी वजह से नींद गहरी आती है और मन भी शांत रहता है। वहीं अगर इस दिशा में संभव ना हो पाए तो पूर्व दिशा की ओर भी सिर रखकर सो सकते हैं। इस दिशा को भी सोने के लिए शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार इस दिशा में सोने से सोच काफी सकारात्मक होती है। स्टूडेंट्स और नौकरीपेशा लोगों के सोने के लिए ये दिशा सबसे सही मानी दाती है।
अब बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा की। अगर आप इस दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो ना तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है और ना ही बहुत खराब। ये दिशा मिलाजुला रिजल्ट देती है। अगर दक्षिण और पूर्व वाला ऑप्शन नहीं है तो इस दिशा को चुन सकते हैं। हालांकि वास्तु शास्त्र में लंबे समय तक इस ओर सोना सही नहीं माना जाता है क्योंकि धीरे-धीरे इससे चिड़चिड़ापन होगा।
अगर आप ये सोचें कि दिशा बदलने से ही किस्मत चमक जाएगी तो आप गलत हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से सही दिशा में सोने से मानसिक स्थिति सही रहती हैं। मन शांत रहता है और शरीर की ऊर्जा बेहतर होती है। साथ ही सही दिशा के चलते जिंदगी में फोकस बढ़ता है जिससे सकारात्मक बदलाव आते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। शास्त्र के नियम के हिसाब से सोते वक्त आसपास कोई भी गैजेट पास नहीं होना चाहिए। साथ ही बेड साफ सुथरा होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि सिरहाने पर मनी प्लांट या फिर पानी का ग्लास ना हो।
सोते वक्त ध्यान रखें कि सामने शीशा ना हो। कई लोग सोते वक्त लाइट जलाकर सोना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हल्की रोशनी वाली लाइट ही जलाएं। इसे कमरे की सही ऊर्जा बनी रहती है। तो ये हैं सोने से जुड़े नियम। अगर आप अब तक गलत दिशा में सोते आए हैं तो अब दिशा बदलकर देखें। आपको इस बदलाव से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा जरूर महसूस होगी।
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर बेडरूम की दीवारों का रंग हल्का होगा तो यहां पर अच्छी नींद आएगी। ऐसे में सही दिशा और तरीका इस्तेमाल करके आप जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।