Vastu Tips: रात को किस दिशा में होता है आपका सिर? सही दिशा से धन और तरक्की पर पड़ता है असर

सोने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के हिसाब से दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि इससे शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलती है जिसकी वजह से नींद गहरी आती है और मन भी शांत रहता है। वहीं अगर इस दिशा में संभव ना हो पाए तो पूर्व दिशा की ओर भी सिर रखकर सो सकते हैं। इस दिशा को भी सोने के लिए शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार इस दिशा में सोने से सोच काफी सकारात्मक होती है। स्टूडेंट्स और नौकरीपेशा लोगों के सोने के लिए ये दिशा सबसे सही मानी दाती है।