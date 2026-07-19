बच्चों को किस दिशा में सुलाना चाहिए? वास्तु का यह नियम बढ़ाएगा एकाग्रता, करियर में मिलेगी सफलता

सोने की सही दिशा

बच्चों को सही दिशा में सुलाने से का मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और करियर में अच्छी सफलता मिलती है। वास्तु शास्त्र कहता है कि सोते समय सिर की दिशा सही होनी चाहिए। गलत दिशा में सोने से पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा में टकराव होता है। इससे बच्चे का मन अशांत रहता है और नींद पूरी नहीं होती। आइए वास्तु के अनुसार जानते हैं कि बच्चों को किस दिशा में सिर करके सोना फायदेमंद होता है।