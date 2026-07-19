बच्चों को किस दिशा में सुलाना चाहिए? वास्तु का यह नियम बढ़ाएगा एकाग्रता, करियर में मिलेगी सफलता

बच्चों को सही दिशा में सुलाने से का मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और करियर में अच्छी सफलता मिलती है। वास्तु शास्त्र कहता है कि सोते समय सिर की दिशा सही होनी चाहिए। गलत दिशा में सोने से पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा में टकराव होता है। इससे बच्चे का मन अशांत रहता है और नींद पूरी नहीं होती। आइए वास्तु के अनुसार जानते हैं कि बच्चों को किस दिशा में सिर करके सोना फायदेमंद होता है।
बच्चों को पूर्व दिशा में सिर करके सुलाना सबसे अच्छा माना जाता है। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, जो नई ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिशा में सोने से बच्चे की बुद्धि तेज होती है, सीखने की क्षमता बढ़ती है और एकाग्रता अच्छी रहती है। सुबह सूर्य की पहली किरणें बच्चे को ऊर्जा देती हैं। इससे उनका दिन तरोताजा शुरू होता है।
दक्षिण दिशा में सिर करके सोना बच्चों के लिए दूसरा अच्छा विकल्प है। इस दिशा में सोने से तनाव कम होता है, नींद गहरी आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वास्तु के अनुसार, दक्षिण दिशा सुख-समृद्धि का प्रतीक है। इससे बच्चे का स्वभाव शांत रहता है और मानसिक थकान जल्दी दूर होती है। अगर पूर्व दिशा में जगह नहीं है, तो दक्षिण दिशा चुन सकते हैं।
उत्तर दिशा में सिर करके सोना बच्चों के लिए सबसे अशुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र में इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। इस दिशा में सोने से बच्चे चिड़चिड़े, बेचैन और कमजोर महसूस करते हैं। उनकी एकाग्रता कम होती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लंबे समय तक उत्तर दिशा में सोने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।
पश्चिम दिशा में सिर करके सोना औसत माना जाता है। इससे आराम तो मिलता है, लेकिन एकाग्रता और सफलता पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ईशान या आग्नेय कोण में सोना भी बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है। इन दिशाओं में सोने से बच्चे की ऊर्जा बिखर सकती है। हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा को प्राथमिकता दें।
बच्चों का कमरा साफ, हल्का और हवादार होना चाहिए। बिस्तर को दीवार से सटाकर रखें, लेकिन सिर की दिशा सही हो। कमरे में ज्यादा भारी फर्नीचर ना रखें। रोशनी और हवा का अच्छा प्रवाह रखें। सोने से पहले कमरे में अगरबत्ती या कपूर जलाकर वातावरण शुद्ध करें। इससे बच्चे को अच्छी नींद आएगी और सुबह तरोताजा उठेंगे।
सही दिशा में सोने से बच्चे की पढ़ाई बेहतर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और स्वभाव शांत रहता है। करियर में सफलता आसान होती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। वास्तु नियमों का पालन करने से बच्चे का भविष्य उज्ज्वल बनता है।
अगर बच्चा पहले से गलत दिशा में सो रहा है, तो धीरे-धीरे सही दिशा में बदलें। वास्तु विशेषज्ञ की सलाह लेकर कमरे की व्यवस्था करें। सही दिशा में सोना सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य को बेहतर बनाने का तरीका है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।