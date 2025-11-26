वास्तु शास्त्र: घर के इस दिशा में लगाएं केला का पौधा, परिवार में बढ़ेगी खुशहाली

दोगुनी हो जाएगी खुशहाली

ईशान कोण में केला का पौधा लगाने से 3-6 महीने में ही फर्क दिखने लगता है – बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लगते हैं, घर में बरकत बढ़ती है, रिश्तों में मिठास आती है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।