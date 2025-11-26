वास्तु शास्त्र: घर के इस दिशा में लगाएं केला का पौधा, परिवार में बढ़ेगी खुशहाली

वास्तु में ईशान कोण देवताओं का स्थान है। केला का पौधा यहीं लगाएं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह दिशा गुरु और विष्णु की होती है, इसलिए संतान बुद्धिमान, आज्ञाकारी और सफल होती है। घर में कभी धन की कमी नहीं होती है।
अगर ईशान में जगह ना हो, तो उत्तर या पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में लगाने से धन और व्यापार में वृद्धि होती है। पूर्व दिशा में लगाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। ये दोनों दिशाएं भी केले के पौधे के लिए उत्तम हैं।
दक्षिण, पश्चिम और नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) में केला का पौधा कभी न लगाएं। ये यम और राहु-केतु की दिशाएं हैं। यहां लगाने से घर में कलह, बीमारी, कर्ज और संतान संबंधी परेशानी बढ़ती है। कई घरों में इन्हीं गलतियों से दुख देखा गया है।
एक, तीन या पांच केले के पौधे लगाना सबसे अच्छा है। विषम संख्या गुरु की ऊर्जा बढ़ाती है। दो या चार पौधे कभी ना लगाएं, यह युग्म संख्या राहु को सक्रिय करती है। पौधों को एक लाइन में या त्रिकोण आकार में लगाएं तो और भी शुभ फल मिलता है।
केला का पौधा गुरुवार की सुबह या एकादशी तिथि को लगाएं। पीले कपड़े में लपेटकर लाएं। गड्ढे में हल्दी, केसर, पीला चंदन, थोड़ा गुड़ और 11 सिक्के डालें। पौधा लगाते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' 11 बार जपें। पहला पानी दूध मिलाकर डालें।
हर गुरुवार को केले के पौधे में हल्दी-केसर मिला पानी डालें। पीला कपड़ा या धागा बांधें। पौधे के पास दीपक जलाएं। पत्ते पीले ना पड़ने दें। सूखे पत्ते तुरंत हटाएं और बहते पानी में प्रवाहित करें। इससे घर में गुरु और विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है।
ईशान कोण में केला का पौधा लगाने से 3-6 महीने में ही फर्क दिखने लगता है – बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लगते हैं, घर में बरकत बढ़ती है, रिश्तों में मिठास आती है। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।