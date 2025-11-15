वास्तु शास्त्र: घर में तोता की फोटो या मूर्ति रखने से बढ़ेगा प्यार, जानिए इससे जुड़ा हर नियम

अकेला तोता के बजाय जोड़ा में तोता रखना बेहद शुभ होता है। हरे, लाल-हरे या मल्टीकलर तोते सबसे अच्छे होते हैं। लकड़ी, सिरेमिक, क्रिस्टल या रेजिन की मूर्ति शुभ प्रभाव देती है। प्लास्टिक या टूटा-फूटा तोता कभी ना रखें। जोड़ा तोता शुक्र और चंद्र की ऊर्जा को दोगुना करता है।
वास्तु में साउथ-वेस्ट दिशा प्रेम और रिश्तों की दिशा है। बेडरूम के SW कोने में तोते का जोड़ा रखें या लगाएं। दीवार पर फोटो लगानी हो, तो बेड के हेडबोर्ड के पीछे दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं। इससे दंपति के बीच प्यार, समझ और विश्वास बढ़ता है।
बेडरूम में जोड़ा तोता रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। झगड़े कम होते हैं, बातचीत बढ़ती है, एक-दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहता है। अविवाहित हैं, तो जल्दी अच्छा रिश्ता आता है। तोता एक-दूसरे की ओर मुंह करके हों, तो सबसे ज्यादा शुभ होते हैं।
लिविंग रूम के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें, तो घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, मेहमानों को अच्छा लगता है। ऑफिस या दुकान में दक्षिण पश्चिम में रखने से पार्टनरशिप मजबूत होती है, बिजनेस में विश्वास बढ़ता है। बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं, इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है।
हरा तोता शुक्र ग्रह को सक्रिय कर प्यार और धन दोनों लाता है। लाल-हरा तोता जुनून और स्थिरता के लिए जाना जाता है। क्रिस्टल तोता सबसे तेज काम करता है। सोने-चांदी का पेंट किया हुआ तोता भी बहुत शुभ। सफेद तोता शांति के लिए अच्छा। काला या भूरा ना चुनें।
1. तोता पीठ करके ना रखें। 2. उत्तर-पूर्व (पूजा कोना) में ना रखें। 3. टूटा या धूल वाला ना रखें। 4. बाथरूम-किचन की ओर मुंह ना करें। 5. उड़ता तोता ना लगाएं। इन गलतियों से रिश्तों में दरार आ सकती है।
घर में तोता शुक्रवार या गुरुवार को लाएं। घर लाकर गंगाजल-गुलाबजल छिड़कें। लाल या गुलाबी कपड़े पर रखें। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।