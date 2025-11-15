वास्तु शास्त्र: घर में तोता की फोटो या मूर्ति रखने से बढ़ेगा प्यार, जानिए इससे जुड़ा हर नियम

सक्रिय करने का तरीका

घर में तोता शुक्रवार या गुरुवार को लाएं। घर लाकर गंगाजल-गुलाबजल छिड़कें। लाल या गुलाबी कपड़े पर रखें। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।