Vastu Tips: गर्मी में ठंडा पानी के लिए ले आए हैं मटका, तो इसे सही दिशा में रखने से बढ़ेगी पॉजिटिविटी, होंगे कई लाभ

वास्तु में मटके का महत्व

वास्तु शास्त्र में जल तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। मिट्टी का मटका प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी रखता है और साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में भी मदद करता है। जब मटका सही दिशा में रखा जाता है, तो यह घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रवाह बढ़ाता है। गलत दिशा में रखने से उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।