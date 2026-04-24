Vastu Tips: सप्ताह में इन दिनों पर गलती से ना करें पैसों का लेनदेन, तिथि का भी रखें ध्यान, नहीं तो हो सकता है नुकसान

मंगलवार को पुराना कर्ज चुकाना शुभ माना जाता है। इस दिन उधार लौटाने से आर्थिक बोझ कम होता है और मंगल ग्रह की ऊर्जा मदद करती है। लेकिन इसी दिन नया कर्ज लेना अशुभ है। मंगल की उग्र ऊर्जा के कारण इस दिन लिया गया कर्ज जल्दी नहीं चुकता और आर्थिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए मंगलवार को चुकाने पर जोर दें, लेने से बचें।
बुधवार बुध ग्रह का दिन है, जो बुद्धि और वाणी से जुड़ा है। इस दिन किसी को कर्ज देना आमतौर पर अशुभ माना जाता है, क्योंकि पैसा वापस आने की संभावना कम हो जाती है। अगर कोई गंभीर परेशानी में हो और मदद मांगे, तो इंसानियत के नाते मदद जरूर करें, लेकिन सामान्य लेन-देन से बचें। बुधवार को नया कर्ज लेना भी ठीक नहीं रहता है।
बृहस्पतिवार गुरु ग्रह का दिन है। इस दिन कर्ज लेना अशुभ माना जाता है, क्योंकि चुकाने में दिक्कत हो सकती है और संबंध खराब हो सकते हैं। अगर कर्ज लिया हो, तो बृहस्पतिवार को चुकाना शुभ है। इससे धन वृद्धि होती है और भविष्य में कर्ज लेने की नौबत कम आती है। जरूरी काम ना हो, तो इस दिन लेन-देन से परहेज करें।
शुक्रवार शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी से जुड़ा दिन है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, इस दिन कर्ज लेना और देना दोनों शुभ होता है। आर्थिक लेन-देन से कोई हानि नहीं होती, बल्कि सकारात्मक फल मिलता है। जरूरत पड़ने पर शुक्रवार को बिना हिचकिचाहट पैसों का लेन-देन किया जा सकता है।
शनिवार शनि देव का दिन है। इस दिन पुराना कर्ज चुकाना अच्छा माना जाता है, जिससे दोबारा कर्ज लेने की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन नया कर्ज लेना अशुभ है, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती या देरी वाली ऊर्जा के कारण कर्ज चुकाने में लंबा समय लग सकता है और परेशानियां बढ़ सकती हैं। शनिवार को चुकाने पर फोकस रखें।
रविवार सूर्य देव का दिन है। सूर्य को ऋणहर्ता माना गया है। इस दिन कर्ज लेने से सूर्य नाराज हो सकते हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान और अस्थिरता आ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य की ऊर्जा को सम्मान दें और रविवार को लेन-देन से दूर रहें।
दिनों के अलावा कुछ तिथियां भी आर्थिक लेन-देन के लिए अशुभ हैं। अमावस्या के दिन पैसों का लेन-देन ना करें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और धन अस्थिर हो सकता है। शुभ तिथियों और मुहूर्त में लेन-देन करने से धन की स्थिरता बनी रहती है।
इन वास्तु और ज्योतिषीय नियमों का पालन करने से आर्थिक जीवन सुचारू रहता है। हमेशा जरूरतमंद की मदद करें, लेकिन नियमों का ध्यान रखें। सकारात्मक सोच और सही समय का चुनाव धन को स्थिर रखने में मदद करता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।