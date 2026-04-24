Vastu Tips: सप्ताह में इन दिनों पर गलती से ना करें पैसों का लेनदेन, तिथि का भी रखें ध्यान, नहीं तो हो सकता है नुकसान

नोट

इन वास्तु और ज्योतिषीय नियमों का पालन करने से आर्थिक जीवन सुचारू रहता है। हमेशा जरूरतमंद की मदद करें, लेकिन नियमों का ध्यान रखें। सकारात्मक सोच और सही समय का चुनाव धन को स्थिर रखने में मदद करता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।