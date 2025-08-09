वास्तु शास्त्र: कबूतर को दाना खिलाने से क्या होता है? जानिए इसके नियम

ध्यान देने योग्य बातें

कबूतर को दाना खिलाते समय कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखें। साफ और खुले स्थान पर दाना डालें। इसे गंदे या बंद स्थान पर ना करें। दाना डालते समय सकारात्मक विचार रखें और 'ॐ शांति' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' जैसे मंत्रों का जाप करें। गलती से भी अपने घर की छत पर दाना ना डालें।