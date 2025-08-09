vastu shastra benefits of feeding pigeons to remove negativity वास्तु शास्त्र: कबूतर को दाना खिलाने से क्या होता है? जानिए इसके नियम
वास्तु शास्त्र: कबूतर को दाना खिलाने से क्या होता है? जानिए इसके नियम

वास्तु शास्त्र में कबूतर को शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कबूतर को दाना खिलाना एक पुण्य कार्य है, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। वास्तु के अनुसार, सही समय और दिशा में दाना खिलाने से इसका प्रभाव बढ़ता है। इस स्टोरी में हम आपको इसके नियम और लाभ बताएंगे।

Navaneet RathaurSat, 9 Aug 2025 10:44 PM
कबूतर को दाना खिलाना

हिंदू मान्यताओं में कबूतर को शांति, प्रेम और एकता का प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कबूतर को दाना खिलाने से ग्रहों के दोष, विशेष रूप से शनि और राहु के प्रभाव कम होते हैं। कबूतर को नियमित रूप से दाना खिलाने से परिवार में शांति और समृद्धि बढ़ती है।

कबूतर को दाना खिलाने का शुभ समय

वास्तु शास्त्र में कबूतर को दाना खिलाने के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, खासकर सूर्योदय के बाद। यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। शनिवार को दाना खिलाना विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि यह शनि दोष को कम करता है।

सही दिशा का महत्व

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) को सबसे पवित्र और सकारात्मक माना जाता है। कबूतर को दाना खिलाने के लिए घर की छत या आंगन में उत्तर-पूर्व दिशा चुनें। इस दिशा में दाना डालने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और घर में शांति बनी रहती है।

कबूतरों के लिए शुभ दाना

वास्तु के अनुसार, कबूतरों को जौ, गेहूं या बाजरा जैसे प्राकृतिक दाने खिलाना शुभ माना जाता है। ये दाने शुद्ध और पौष्टिक होते हैं, जो कबूतरों को स्वस्थ रखते हैं। बासी या खराब दाना न डालें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है।

कबूतर को दाना खिलाने के लाभ

कबूतर को दाना खिलाने से कई वास्तु लाभ मिलते हैं। यह शनि और राहु के दोषों को कम करता है, जिससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। यह परिवार में शांति और प्रेम को बढ़ाता है। नियमित रूप से यह काम करने से जीवन में स्थिरता आती है।

ध्यान देने योग्य बातें

कबूतर को दाना खिलाते समय कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखें। साफ और खुले स्थान पर दाना डालें। इसे गंदे या बंद स्थान पर ना करें। दाना डालते समय सकारात्मक विचार रखें और 'ॐ शांति' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' जैसे मंत्रों का जाप करें। गलती से भी अपने घर की छत पर दाना ना डालें।

जीवन को शुभ बनाएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कबूतर को दाना खिलाना साधारण लेकिन शक्तिशाली उपाय है। सही समय (सुबह), दिशा (उत्तर-पूर्व) और दाने (जौ या गेहूं) का चयन करके आप नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। यह कार्य शनि दोष को कम करता है, समृद्धि लाता है और परिवार में शांति बढ़ाता है।

