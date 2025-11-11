वास्तु शास्त्र: बेडरूम में इस रंग की बेडशीट होती है शुभ, पार्टनर से रिश्ते होंगे मजबूत

सफेद रंग शुद्धता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। बेडरूम में सफेद बेडशीट रखने से चंद्र की शीतलता और शुक्र की मिठास बढ़ती है। इससे दंपति के बीच समझदारी, विश्वास और आकर्षण बना रहता है। घर में सकारात्मकता का संचार होता है।
सफेद बेडशीट वैवाहिक रिश्तों में मधुरता लाती है। झगड़े कम होते हैं और पार्टनर के बीच संबंध अच्छे होते हैं। पार्टनर एक-दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं। नींद में शांति मिलती है, सुबह ताजगी रहती है। सफेद रंग तनाव दूर कर प्रेम को मजबूत करता है।
सफेद रंग मानसिक शांति देता है, जिससे अनिद्रा, तनाव और सिरदर्द दूर होते हैं। बेडरूम में सफेद बेडशीट रखने से नींद अच्छी आती है। दंपति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सफेद रोशनी की तरह चमक लाता है।
लाल बेडशीट गुस्सा और झगड़ा बढ़ाती है। काला रंग नकारात्मकता और अवसाद लाता है। चटक पीला या हरा नींद बिगाड़ता है। ये रंग शुक्र-चंद्र को कमजोर करते हैं। केवल सफेद या हल्का क्रीम चुनें ताकि रिश्ते मधुर रहें।
सफेद बेडशीट हमेशा 100 फीसदी सूती कपड़े की लें। साटन या पॉलिएस्टर गर्मी बढ़ाते हैं और नींद खराब करते हैं। सूती कपड़ा त्वचा के लिए अच्छा, सांस लेने योग्य और वास्तु अनुकूल होता है। हर हफ्ते धोएं और साफ रखें।
बेड दक्षिण-पश्चिम में रखें, सिर दक्षिण की ओर हो। सफेद बेडशीट पर गुलाब की पंखुड़ियां डालें। रात में लाइट हल्की रखें। बेड के नीचे कचरा ना रखें। इससे प्रेम, सुख और समृद्धि बढ़ती है।
आज से सफेद सूती बेडशीट लगाएं। शुक्रवार को शुक्र मंत्र 'ॐ शुं शुक्राय नमः' 21 बार जपें। सफेद फूल चढ़ाएं। पुरानी बेडशीट दान करें। इससे रिश्ते मजबूत, नींद गहरी और घर सुखमय बनेगा। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।