वास्तु शास्त्र: बेडरूम में इस रंग की बेडशीट होती है शुभ, पार्टनर से रिश्ते होंगे मजबूत

सफेद बेडशीट से बढ़ेगा प्यार

आज से सफेद सूती बेडशीट लगाएं। शुक्रवार को शुक्र मंत्र 'ॐ शुं शुक्राय नमः' 21 बार जपें। सफेद फूल चढ़ाएं। पुरानी बेडशीट दान करें। इससे रिश्ते मजबूत, नींद गहरी और घर सुखमय बनेगा। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।