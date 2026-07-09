Vastu Shastra: बाथरूम में कौन सी 7 चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए?

बाथरूम में ना रखें झाड़ू

वास्तु नियम के अनुसार बाथरूम में गलती से भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इस बात का तो खास ख्याल रखें कि यहां टूटी हुई या फिर गीली हो चुकी झाड़ू तो भूलकर भी नहीं रखनी है। इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो इसे बाद में साफ और सूखी हुई जगह पर ही रखें।