वास्तु शास्त्र: घर की उत्तर दिशा में क्या-क्या नहीं रखना है? नियम ना मानने पर होती है पैसों की दिक्कत

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा का महत्व

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार हर दिशा अपने आप में खास है। बात करें उत्तर दिशा की तो इसे पैसे, करियर और नए मौके से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में भगवान कुबेर की कृपा बरसती है। ऐसे में इस दिशा का साफ-सुथरा होना बेहद ही जरूरी है। अगर इस दिशा को व्यवस्थित तरीके से ना रखा जाए तो घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। इसका असर पैसों से लेकर हर एक चीज पर पड़ता है। नेगेटिविटी बढ़ते ही मानसिक तनाव भी बढ़ता है और फिर धीरे-धीरे हर काम में फोकस बिगड़ता है। ऐसे में जानते हैं कि घर की उत्तर दिशा में हमें कौन सी चीजों को रखना अवॉइड करना चाहिए?