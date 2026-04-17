वास्तु शास्त्र: घर की उत्तर दिशा में क्या-क्या नहीं रखना है? नियम ना मानने पर होती है पैसों की दिक्कत

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार हर दिशा अपने आप में खास है। बात करें उत्तर दिशा की तो इसे पैसे, करियर और नए मौके से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में भगवान कुबेर की कृपा बरसती है। ऐसे में इस दिशा का साफ-सुथरा होना बेहद ही जरूरी है। अगर इस दिशा को व्यवस्थित तरीके से ना रखा जाए तो घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। इसका असर पैसों से लेकर हर एक चीज पर पड़ता है। नेगेटिविटी बढ़ते ही मानसिक तनाव भी बढ़ता है और फिर धीरे-धीरे हर काम में फोकस बिगड़ता है। ऐसे में जानते हैं कि घर की उत्तर दिशा में हमें कौन सी चीजों को रखना अवॉइड करना चाहिए?
वास्तु के नियम के हिसाब से उत्तर दिशा की ओर कभी भी भारी फर्नीचर जैसे कोई अलमारी, सोफा या फिर लोहे का बना हुआ सामान भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा में ऐसी चीजों को रखने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। साथ ही करियर में भी ग्रोथ रुकने के चांस बढ़ जाते हैं।
उत्तर दिशा की ओर कभी भी भूलकर कूड़ेदान तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार इस दिशा में ऐसी कोई भी चीज रखना अशुभ होता है। इस दिशा में गंदगी होते ही घर में नेगेटिविटी बढ़ेगी। साथ ही आए दिन घर में कलह की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में इस दिशा में कूड़ेदान ना रखें। इसे किसी दूसरी दिशा में रख दें।
वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से उत्तर दिशा की ओर कभी भी टूटी हुई चीजें नहीं रखनी चाहिए। बेकार चीजों को अगर इस दिशा में रखा जाए तो जिंदगी में निराशा की भावना बनी रहती है। साथ ही नए अवसर मिलने की राह में कई रोड़े भी आएंगे। ये चीजें नई और अच्छी चीजों के आगमन में बाधा डालती हैं।
उत्तर दिशा की ओर कभी भी जूते-चप्पल नहीं उतारने चाहिए। इस दिशा में गड़बड़ी करने से पैसों का फ्लो बाधित होने लगता है। साथ ही घर की अच्छी एनर्जी का बैलेंस भी बिगड़ता है। ऐसे में उत्तर दिशा में कभी भी ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जो नेगेटिविटी को बढ़ावा दें।
वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से उत्तर दिशा में शौचालय की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यहां हमेशा पानी का इस्तेमाल होता रहता है। ऐसे में उत्तर दिशा में शौचालय कभी नहीं बनवाना चाहिए। नियम के हिसाब से ना चला जाए तो फिर ऐसे घरों में पैसों से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। साथ ही घर के सदस्यों का मानसिक तनाव बढ़ता ही जाता है।
वास्तु के हिसाब से उत्तर दिशा वाले कोने में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए और ना ही इसे पूरी तरह से बंद करना चाहिए। नियम के अनुसार यहां पर हवा और रोशनी का आना जरूरी है। ऐसा होने से ही घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर ऐसा ना हो तो अच्छी एनर्जी का प्रभाव कम होगा और फिर किसी भी काम में मन नहीं लगेगा।