बेडरूम इन देवी-देवताओं की तस्वीर लगाना देता है अशुभ प्रभाव, बढ़ सकता घर में कलह-क्लेश

सही तस्वीरों से सजाएं बेडरूम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम में राधा-कृष्ण या शिव-पार्वती की तस्वीरें लगाना शुभ है, लेकिन हनुमान जी, मां दुर्गा या तपस्वी मुद्रा वाली तस्वीरों से बचें। बेडरूम में मंदिर ना बनाएं और धार्मिक प्रतीकों को उत्तर दिशा में लगाएं। सिर दक्षिण दिशा में रखकर सोएं। इन नियमों से बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बढ़ेगी। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)