बेडरूम इन देवी-देवताओं की तस्वीर लगाना देता है अशुभ प्रभाव, बढ़ सकता घर में कलह-क्लेश

वास्तु शास्त्र में बेडरूम को सकारात्मक ऊर्जा और विश्राम का केंद्र माना जाता है। यह पति-पत्नी के रिश्तों और मानसिक शांति से जुड़ा है। गलत दिशा या तस्वीरें ऊर्जा को असंतुलित कर सकती हैं, जिससे तनाव या मतभेद बढ़ सकते हैं। इसलिए, बेडरूम में धार्मिक चीजों का चयन सावधानी से करना चाहिए ताकि सकारात्मकता बनी रहे।
वास्तु के अनुसार, बेडरूम में राधा-कृष्ण की जोड़े वाली तस्वीर लगाना शुभ है। यह प्रेम, सामंजस्य और मिठास का प्रतीक है। यह तस्वीर दांपत्य जीवन में सौहार्द लाती है। लेकिन ध्यान रखें, राधा या कृष्ण की अकेली तस्वीर ना लगाएं, क्योंकि यह रिश्तों में दूरी या अस्थिरता ला सकती है। इसे उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं।
भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़े वाली तस्वीर बेडरूम के लिए शुभ है। यह शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। इस तस्वीर को उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं। यह पति-पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम को मजबूत करती है। अकेले शिव या पार्वती की तस्वीर से बचें, क्योंकि यह ऊर्जा असंतुलन पैदा कर सकती है।
वास्तु के अनुसार, हनुमान जी की तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। हनुमान जी की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय और शक्तिशाली होती है, जो बेडरूम की शांत प्रकृति को भंग कर सकती है। इससे तनाव, अनिद्रा या रिश्तों में असहमति हो सकती है। हनुमान जी की तस्वीर पूजा कक्ष या घर के मुख्य द्वार पर लगाएं।
मां दुर्गा की तस्वीर बेडरूम में लगाना अशुभ माना जाता है। उनकी शक्तिशाली और उग्र ऊर्जा बेडरूम की शांति को प्रभावित कर सकती है। इससे पति-पत्नी के बीच तनाव या मतभेद बढ़ सकते हैं। मां दुर्गा की तस्वीर पूजा कक्ष या घर के पूर्व दिशा में लगाएं, जहां उनकी ऊर्जा सकारात्मक प्रभाव डाले।
वास्तु शास्त्र में तपस्या या ध्यान मुद्रा में भगवान की तस्वीरें बेडरूम के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ऐसी तस्वीरें, जैसे ध्यानमग्न शिव या विष्णु, गंभीर और एकाग्र ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो विश्राम के लिए अनुकूल नहीं है। इससे मानसिक तनाव या रिश्तों में दूरी आ सकती है। ऐसी तस्वीरें पूजा कक्ष में रखें।
वास्तु के अनुसार, बेडरूम में मंदिर बनाना अशुभ है। मंदिर को हमेशा घर के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित करें, क्योंकि यह दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए शुभ है। बेडरूम में मंदिर होने से शांति भंग हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। धार्मिक चीजों को बेडरूम में सीमित रखें और सही दिशा में लगाएं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम में राधा-कृष्ण या शिव-पार्वती की तस्वीरें लगाना शुभ है, लेकिन हनुमान जी, मां दुर्गा या तपस्वी मुद्रा वाली तस्वीरों से बचें। बेडरूम में मंदिर ना बनाएं और धार्मिक प्रतीकों को उत्तर दिशा में लगाएं। सिर दक्षिण दिशा में रखकर सोएं। इन नियमों से बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बढ़ेगी। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)