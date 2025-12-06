वास्तु शास्त्र: बेडरूम में ना रखें ये 7 चीजें, नेगेटिविटी होगी दूर!

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

टीवी, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेडरूम में रखने से बचें। ये उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें पैदा करते हैं, जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करते हैं। कोशिश करें कि ये सामान बेडरूम से बाहर ही रखें। यदि ज़रूरी हो, तो सोने से पहले इन्हें बंद करके बेड से दूर रखें।