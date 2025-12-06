Hindustan Hindi News
वास्तु शास्त्र: बेडरूम में ना रखें ये 7 चीजें, नेगेटिविटी होगी दूर!

वास्तु शास्त्र के मुताबिक बेडरूम घर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। यहां से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। इतना ही नहीं, वास्तु शास्त्र भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं।

Dheeraj PalDec 06, 2025 02:04 pm IST
कांटेदार फूल-पौधे

वास्तु के अनुसार, कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या गुलाब के कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यह न केवल आपकी मानसिक शांति को भंग करता है बल्कि रिश्तों में भी कटुता ला सकता है।

नुकीली चीजें

बेडरूम में नुकीली चीजें भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह रिश्तों में तनाव और झगड़ों को बढ़ा सकता है। मान्यता है कि ये चीजें आक्रामकता और क्रोध को बढ़ावा देती हैं, जिससे प्रेम संबंधों में दूरियां आने लगती हैं।

धार्मिक फोटो और ग्रंथ

बेडरूम में भगवान की तस्वीरें, धार्मिक ग्रंथ या पूर्वजों की तस्वीरें रखना सही नहीं माना जाता है। ये चीजें बेडरूम की प्राइवेसी और आरामदायक माहौल को प्रभावित करती हैं। इन तस्वीरों को लिविंग रूम में लगाना बेहतर माना गया है।

टूटे शीशे

बेडरूम में टूटे हुए शीशे, जैसे आईना, खिड़की की कांच आदि नहीं लगाना चाहिए। ये सब नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। यह न केवल वास्तु दोष उत्पन्न करता है बल्कि आपके रिश्तों में भी दरार ला सकता है। इसलिए, अगर आपके बेडरूम में कोई टूटा हुआ शीशा या चटका हुआ आईना है, तो उसे तुरंत बदल दें।

नकारात्मक तस्वीरें

बेडरूम में उदासी, निराशाजनक, अकेलापन, मनहूस या हिंसा दर्शाने वाली तस्वीरें भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह रिश्तों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। हिंसक जंगली जानवरों की तस्वीरें डर और असुरक्षा की भावना को जन्म देती हैं। इन सब को छोड़कर बेडरूम में ऐसे चित्रों की जगह सकारात्मक ऊर्जा वाली सुंदर और प्रेममय तस्वीरें लगाएं।

मिर्च-मसाले

बेडरूम में मिर्च-मसाले या रसोई का वैसा सामान जिसमें कड़वाहट या तीखापन हो या तीखी गंध वाले पदार्थ रखने से वहां का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। यह मानसिक शांति को भंग कर सकता है और रिश्तों में अनबन बढ़ा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

टीवी, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेडरूम में रखने से बचें। ये उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें पैदा करते हैं, जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करते हैं। कोशिश करें कि ये सामान बेडरूम से बाहर ही रखें। यदि ज़रूरी हो, तो सोने से पहले इन्हें बंद करके बेड से दूर रखें।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

