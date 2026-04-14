वास्तु शास्त्र: वर्क फ्रॉम होम करते वक्त कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 6 गलतियां? आसपास ना रखें ये चीज

बेड पर बैठकर ना करें काम

वर्क फ्रॉम होम के दौरान ये भी ध्यान रखें कि आप बैठें कहां पर हैं? अगर आप बेड पर बैठकर काम करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। वास्तु के अनुसार बेड पर बैठकर काम करना सही नहीं है। दरअसल बेड आराम करने के लिए हैं। ऐसे में यहां की एनर्जी आपको फुर्तीली तो नहीं होने देगी। आम तौर पर लोग बेड पर छोटी लैपटॉप टेबल लगाकर काम करते हैं लेकिन ये सही तरीका नहीं है। माना जाता है कि इससे नेगेटिविटी बढ़ती है और आगे बढ़ने के मौके भी रुकने लगते हैं।