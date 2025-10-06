Vastu Tips: दिवाली से पहले पेंट कराने वाले हैं घर, तो वास्तु के अनुसार चुनें शुभ रंग

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो कुबेर और जल तत्व से संबंधित है। इस दिशा की दीवारों के लिए हल्का हरा, नीला या सफेद रंग शुभ है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आर्थिक प्रगति में मदद करते हैं। गहरे रंगों से बचें, क्योंकि वे ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं।
पूर्व दिशा सूर्य और स्वास्थ्य से जुड़ी है। वास्तु के अनुसार, इस दिशा में हल्का पीला, क्रीम या सफेद रंग का उपयोग करें। ये रंग सकारात्मकता, ऊर्जा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। विशेष रूप से, दीपावली के समय पीले रंग का उपयोग सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। गहरे लाल या काले रंगों से बचें।
दक्षिण दिशा मंगल ग्रह और शक्ति से संबंधित है। वास्तु के अनुसार, इस दिशा में हल्का लाल, गुलाबी या कोरल रंग शुभ है। ये रंग ऊर्जा और स्थिरता लाते हैं। हालांकि, बहुत गहरे लाल रंग से बचें, क्योंकि यह आक्रामकता को बढ़ा सकता है। दीपावली से पहले इस दिशा को संतुलित रंगों से सजाएं।
पश्चिम दिशा शनि और वरुण से जुड़ी है, जो शांति और रचनात्मकता का प्रतीक है। इस दिशा के लिए हल्का नीला, ग्रे या सफेद रंग उपयुक्त है। ये रंग मानसिक शांति और रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। दीपावली के समय इन रंगों का उपयोग परिवार में सौहार्द और शांति लाता है। गहरे काले रंग से बचें।
वास्तु शास्त्र में पूजा कक्ष उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसकी दीवारों के लिए सफेद, हल्का पीला या हल्का नारंगी रंग शुभ है। ये रंग आध्यात्मिक ऊर्जा और शुद्धता को बढ़ाते हैं। दीपावली पर पूजा कक्ष को इन रंगों से सजाने से लक्ष्मी-गणेश की कृपा प्राप्त होती है। गहरे या चटकीले रंगों से बचें, क्योंकि वे ध्यान भटका सकते हैं।
रंगों को दिशा के अनुसार चुनें। हल्के और सौम्य रंगों को प्राथमिकता दें। गहरे काले, भूरे या बहुत चटकीले रंगों से बचें। दीपावली से पहले घर को साफ करें और फिर पेंट करें। रंगाई से पहले वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। ये उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, दिवाली से पहले घर को शुभ रंगों से पेंट करना सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करता है। उत्तर में हरा, पूर्व में पीला, दक्षिण में गुलाबी और पश्चिम में नीला रंग चुनें। पूजा कक्ष में हल्के रंगों का उपयोग करें। सही रंगों का चयन कर घर को दीपावली के लिए सजाएं और सुख-शांति का स्वागत करें। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)